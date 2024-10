Ιράν σε Ισραήλ: «Οι πύραυλοι THAAD δεν θα σας σώσουν – Έχουμε μεγαλύτερη δύναμη και θα σας νικήσουμε»

Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) σχολίασε σήμερα (24.10.2024) με ειρωνικό τρόπο την ανάπτυξη της αμερικανικής πυροβολαρχίας αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων αεράμυνας THAAD στο Ισραήλ.

Κατά την διάρκεια τελετής για τους πεσόντες του πολέμου Ιράν και Ιράκ την δεκαετία του ’80, ο Υποστράτηγος Χοσέιν Σαλαμί των Φρουρών της Επανάστασης, απείλησε το Ισραήλ ότι η πυροβολαρχία THAAD δεν θα τους σώσει και ότι οι ιρανικές δυνάμεις υπερτερούν τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.

Ο επικεφαλής των IRGC είπε χαρακτηριστικά: «Μην εμπιστεύεστε τους πυραύλους THAAD των ΗΠΑ, γιατί έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Κάποια στιγμή, θα τελειώσουν τα πυρομαχικά τους, για αυτό να προσέχετε, δεν θα σας σώσουν. Όσες φορές και να πυροβολήσετε, οι εχθροί σας θα μπορούν πυροβολούν ακόμα περισσότερο».

“Just as the Arrow systems failed in Operation True Promise 2, the THAAD systems will also fail; do not trust these THAAD tubes, as they are limited. You have relied on this limited power, but it will eventually run out. No matter how much you fire, the enemies will fire back… pic.twitter.com/KunTqQOFkj