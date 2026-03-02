Ιράν: Τάνκερ τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ – Ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο όπως υποστηρίζει συνδέεται με αμερικανικά συμφέροντα, στο πλαίσιο αντιποίνων για τις πολύνεκρες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού επλήγη από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Φρουροί της Επανάστασης, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν πρακτορεία του Ιράν, αναφέρουν ότι πρόκειται για το «Athe Nova» που βρισκόταν στα στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο Athe Nova ανήκει σε εταιρεία εγγεγραμμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι).

Οι IRGC δεν αναφέρουν ρητά ότι τα drones ήταν ιρανικά, αν και γίνεται σύντομη μνεία στο περιστατικό στο πλαίσιο της ενημέρωσής τους για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Το τάνκερ ATHE NOVA, ένα από τα πλοία που συνδέονται με τους συμμάχους των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να καίγεται μετά από επίθεση με δύο drones», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δύο πηγές από τον ναυτιλιακό κλάδο επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε στα Στενά του Ορμούζ αφού επλήγη από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.