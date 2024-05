Ιράν: Θρήνος και οδύνη στην Τεχεράνη για τον θάνατο του Ραϊσί – Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους

Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί έχουν βγει στο κέντρο της Τεχεράνης για να θρηνήσουν για τον θάνατο του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και των επτά ακόμα αξιωματούχων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή ελικοπτέρου την Κυριακή (19.5.24) στο βορειοδυτικό Ιράν.

Οι τελετές για την κηδεία του Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή σε συντριβή ελικοπτέρου, θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη από την πόλη Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα, το επίσημο πρακτορείο Irna.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον πρόεδρο και τα πρόσωπα που τον συνόδευαν στο ταξίδι του θα γίνει αύριο το πρωί στις 09:30 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στην Ταμπρίζ και στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στην Τεχεράνη, όπου θα συνεχιστούν οι τελετές, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο τον υπουργό Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του προέδρου της χώρας Εμπραχίμ Ραϊσί και ανακοίνωσε ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος Μοχαμάντ Μοχμπέρ αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου και έχει στη διάθεσή του 50 ημέρες για τη διοργάνωση προεδρικών εκλογών, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

💔🇮🇷 THOUSANDS are beginning to gather in Tehran to mourn the deaths of President Raisi, Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian & the other lives lost. pic.twitter.com/9AA4zpb7aB — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 20, 2024

Valiasr Square, Tehran, mourning the martyrdom of the president and his companions.

Tasnim NA pic.twitter.com/phrio4JWEb — EZKAFERNO (@AlonsoHT1373) May 20, 2024

Βρέθηκε το ματωμένο δαχτυλίδι του Ραϊσί

Στα συντρίμμια του ελικοπτέρου βρέθηκε και το ματωμένο δαχτυλίδη του Ιρανού προέδρου.

Iranian President Raisi’s ring was found among the wreckage of the crashed helicopter. pic.twitter.com/asgGwI3MCk — Clash Report (@clashreport) May 20, 2024

Υπενθυμίζεται ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο ιμάμης της προσευχής της Παρασκευής της Ταμπρίζ, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, ο αρχηγός πληρώματος, ο επικεφαλής ασφαλείας και ένας σωματοφύλακας.

Iran mourns, we’re mourning.

But we’ll stay strong. The Iranian nation will only get stronger with martyrdom. 🇮🇷🏴 pic.twitter.com/nf7B9LT5Ur — Arya – آریا 🇮🇷🏴 (@AryJeay) May 20, 2024

Συλλυπητήρια από τους συμμάχους του Ιράν

Οι σύμμαχοι του Ιράν ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους για το θάνατο του Ραΐσι. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον χαρακτήρισε αδερφό του και εξέφρασε την στήριξή του στο Ιράν.

Ο Λίβανος κήρυξε τριήμερο πένθος, ενώ η Χεζμπολά και τα υπόλοιπα μέλη του Άξονα της Αντίστασης μιλούν για μεγάλη απώλεια ενός σημαντικού συμμάχου τους.

«Οι ηγέτες αυτοί στήριξαν το νόμιμο αγώνα του λαού μας εναντίον των σιωνιστών και παρείχαν πολύτιμη βοήθεια στην αντίσταση των Παλαιστινίων» σημειώνεται σε ανακοίνωση της Χαμάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πουτιν αλλά και ο υπουργός εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έκαναν λόγο για ένα πραγματικό φίλο της Ρωσίας. «(Ο πρόεδρος) εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια για την αεροπορική τραγωδία που στέρησε τη ζωή στην ηγεσία της χώρας» επισημαίνει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σε μία από τις πρώτες αντιδράσεις ισραηλινών, αξιωματούχος που διατηρεί την ανωνυμία του, έσπευσε να δηλώσει πως το Ισραήλ δεν έχει καμία ανάμειξη σε ότι συνέβη.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εσκεμμένης ενέργειας, αναφέρει ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, επικαλούμενος αξιωματούχους της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ.

Συλλυπητήρια εξέφρασε η ηγεσία της ΕΕ αλλά και η Γαλλία, ενώ Ιρανοί εξόριστοι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο για να πανηγυρίσουν το θάνατο του Ραΐσι.

Ποιος ήταν ο Ραϊσί

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, γνωστός και ως «χασάπης της Τεχεράνης» είχε επιβάλλει την αυστηρότερη εφαρμογή του «νόμου περί χιτζάμπ και αγνότητας» περιορίζοντας τις ελευθερίες των γυναικών.

Μαύρο τουρμπάνι και ιερατικό ένδυμα, ο αγιατολάχ Ραϊσί υπήρξε ένας σκληροπυρηνικός ηγέτης που εγγυήθηκε από το 2021 ως πρόεδρος την επιστροφή του Ιράν στις σκοτεινότερες περιόδους καταστολής των δικαιωμάτων και των ελευθεριών στο εσωτερικό και επιθετικής εξωτερικής πολιτικής και αδιαλλαξίας στις σχέσεις της Τεχεράνης με το έξω κόσμο.

Προστατευόμενος του επί 35 χρόνια ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θεωρείτο φαβορί για να τον διαδεχθεί στο σημαντικότερο πόστο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αγιατολάχ Ραϊσί ήταν ένας από τους πυλώνες του συντηρητικού και υπερσυντηρητικού στρατοπέδου που έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους όλους τους μοχλούς της εξουσίας στο Ιράν από το 2020.

Εξελέγη στις 18 Ιουνίου 2021 εμφανιζόμενος ως προστάτης των μη προνομιούχων και ως πολέμιος της διαφθοράς. Νίκησε σε μία εκλογική μάχη ουσιαστικά χωρίς αντιπάλους και με ιστορικά χαμηλή συμμετοχή των Ιρανών στην ψηφοφορία.

Διαδέχθηκε τον μετριοπαθή Χασάν ινοβούλιο που θα συγκροτηθεί σε σώμα στις 27 Μαΐου θα τελεί υπό τον έλεγχο των συντηρητικών και των υπερσυντηρητικών του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Χασάπης της Τεχεράνης»

Γεννημένος τον Νοέμβριο 1960 στην ιερή σιιτική πόλη του Μασχάντ και σε οικογένεια ιερωμένων, ο Εμπραχίμ Ραϊσί συμμετείχε στις διαδηλώσεις κατά του Σάχη ως σπουδαστής ιερατικής σχολής στην ιερή πόλη Κομ.

Ορίσθηκε στη ηλικία των 20 μόλις ετών γενικός εισαγγελέας του Καράζ αμέσως μετά την ισλαμική επανάσταση που έφερε στην ηγεσία τον αγιατολάχ Χομεϊνί το 1979. Διετέλεσε γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης από το 1989 έως το 1994 και αντιπρόεδρος της Δικαστικής Αρχής από το 2004 έως το 2014, οπότε και διορίσθηκε γενικός εισαγγελέας του Ιράν.

Το 2016, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ τον τοποθέτησε επικεφαλής του πανίσχυρου φιλανθρωπικού ιδρύματος Astan-é Qods Razavi, που διαχειρίζεται το μαυσωλείο του ιμάμη Ρεζά στην Μασχάντ μαζί με τεράστια περιουσία σε βιομηχανίες και ακίνητη περιουσία. Τρία χρόνια μετά αναλαμβάνει την ηγεσία της Δικαστικής Αρχής της χώρας.

Ως γενικός εισαγγελέας της ιρανικής πρωτεύουσας, ο Εμπραχίμ Ραϊσί κέρδισε το προσωνύμιο «χασάπης της Τεχεράνης» συμμετέχονεως ανώτατος δικαστικός αξιωματούχος του καθεστώτος την βάναυση καταστολή και τις μαζικές φυλακίσεις.

Το 2019, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε εναντίον του κυρώσεις για τον ρόλο του στην εσωτερική εκστρατεία καταστολής.

Πρώτο του μέλημα μετά την ανάληψη της ιρανικής προεδρίας το 2021, η αποξήλωση της παρακαταθήκης του μετριοπαθή προέδρου Ροχανί, της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης την οποία το Ιράν υπέγραψε με αντάλλαγμα την χαλάρωση των δυτικών κυρώσεων. Υπό τον Ραϊσί, η Τεχεράνη ξεκίνησε τον εμπλουτισμό του ουρανίου κοντά σε επίπεδα που επιτρέπουν την παραγωγή πυρηνικού όπλου και αρνήθηκε τις διεθνείς επιθεωρήσεις.

Ο Ραϊσί υποστήριξε την επιβολή του σκληρότερου καθεστώτος τήρησης και επιβολής των ισλαμικών κανόνων στην ενδυμασία των γυναικών και στο τέλος του 2022 υποστήριξε την βάναυση καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας που πυροδότησε ο θάνατος κατά την κράτηση της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί για παραβίαση του ισλαμικού ενδυματολογικού κώδικα.

Ο αγιατολάχ Ραϊσί έβαλε την σφραγίδα του στην πολιτική της σύλληψης δυτικών ή διπλής υπηκοότητας πολιτών ως ομήρων από την Τεχεράνη και την απελευθέρωσή τους με ανταλλάγματα.

Τους τελευταίους μήνες, υποστήριξε με κάθε τρόπο την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στον πόλεμο με τον αιώνιο εχθρό της Τεχεράνης το Ισραήλ και δικαιολόγησε την ιρανική επίθεση της 13ης Απριλίου με drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Σαουδική Αραβία τον Μάρτιο 2023 ήταν μία μεμονωμένη ανάπαυλα στην κατά τα άλλα επιθετική εξωτερική πολιτική του Ραϊσί, που εκδηλώθηκε με την τροφοδοσία με όπλα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και ενεργή υποστήριξη και εξοπλισμό φιλοϊρανικών παικτών στην Μέση Ανατολή, όπως οι Χούθι της Υεμένης και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.