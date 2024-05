Ιράν: Την Τρίτη ξεκινά η κηδεία του Ραϊσί – Πενθήμερο εθνικό πένθος

Οι τελετές για την κηδεία του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή (19.5.24) στην συντριβή ελικοπτέρου, θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη από την πόλη Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά, όπως μετέδωσε σήμερα Δευτέρα το ιρανικό πρακτορείο Irna.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους επτά αξιωματούχους που τον συνόδευαν στο ταξίδι του θα γίνει αύριο το πρωί στις 9.30 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στην Ταμπρίζ.

Στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στην Τεχεράνη, όπου θα συνεχιστούν οι τελετές, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο τον υπουργό Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί.

Τα ξημερώματα, μετά από σχεδόν 18 ώρες ερευνών, εντοπίστηκε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν.

The Imam Reza Holy Shrine hoisted a black flag following the martyrdom of President #Raisi and his entourage.

People of #Keshmir expressed condolences over the martyrdom of President #Raisi along with his companions.

People gather in Tehran's Valiasr Square to mourn the martyrdom of Pres. Raeisi, his companions

Πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους της Τεχεράνης και των υπόλοιπων μεγάλων πόλεων για να θρηνήσει για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου.

«Κηρύσσω πενθήμερο εθνικό πένθος και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον αγαπητό ιρανικό λαό», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος Μοχαμάντ Μοχμπέρ αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου και έχει στη διάθεσή του 50 ημέρες για τη διοργάνωση προεδρικών εκλογών, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.