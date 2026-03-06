Ιράν: Βίντεο από τον βομβαρδισμό του καταφυγίου του Αλί Χαμενεΐ – Επείγουσα προειδοποίηση για τη βιομηχανική ζώνη της Τεχεράνης

Σειρήνες για ακόμη μία φορά ήχησαν και σήμερα (06.03.2026) στην Τεχεράνη για επικείμενη επίθεση από το Ισραήλ, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο από τον βομβαρδισμό του υπόγειου καταφυγίου του άλλοτε ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ έριξαν 100 βόμβες και στόχευσαν σήμερα το πρωί το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε το Σάββατο, την πρώτη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν με συντονισμένη επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, οι IDF αναφέρουν πως το υπόγειο καταφύγιο βρισκόταν κάτω από κτίρια της ηγεσίας του ιρακινού καθεστώτος στην «καρδιά» της Τεχεράνης. Η Μονάδα 8200 και η Μονάδα 9900 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών χαρτογράφησαν την τοποθεσία έπειτα από προσπάθεια ετών, επιτρέποντας τη σημερινή «ακριβή» επίθεση, σύμφωνα με τους IDF.

Λίγη ώρα μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο, το Ισραήλ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της βιομηχανικής ζώνης της Τεχεράνης, λέγοντας πως οι στρατιωτικές δυνάμεις θα χτυπήσουν στρατιωτικές υποδομές του καθεστώτος.

Μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, το συγκρότημα συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτερους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος για να προστατευτούν από τα πυρά του Ισραήλ.

בלב טהרן: צה”ל השמיד את הבונקר התת-קרקעי של עלי ח’אמנהאי שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של המשטר



כ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הבוקר בהכוונה מדויקת של אמ”ן ובשיתוף אמ”ץ, את הבונקר התת-קרקעי של עלי ח’אמנהאי, שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.



לכל הפרטים… pic.twitter.com/EWg4mPZDEI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 6, 2026

Επί χρόνια, το καθεστώς έχει επενδύσει τις προσπάθειές του στην ίδρυση του υπόγειου συγκροτήματος, με στόχο να δημιουργήσει ένα χώρο για να προωθήσει τα στρατιωτικά του σχέδια και να εφαρμόσει την εξτρεμιστική και σκληρή ιδεολογία του εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και του Δυτικού κόσμου.

Το υπόγειο καταφύγιο εκτεινόταν σε ολόκληρους δρόμους στην καρδιά της Τεχεράνης και περιλάμβανε πολλά σημεία εισόδου και αίθουσες συναντήσεων για ανώτερα στελέχη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Το Ισραήλ δεν σταματά να βομβαρδίζει ολόκληρο το Ιράν όπου εκτιμάται πως έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.300 άνθρωποι, από την αρχή του πολέμου.