Ιρλανδία: 81χρονη συνάντησε για πρώτη φορά τη… μητέρα της! video

Σύμφωνα με το BBC από την Ιρλανδία, η Εϊλίν Μακίν μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο Bethany Home στην πρωτεύουσα Δουβλίνο και δεν είχε ποτέ συναντήσει τη βιολογική της μητέρα.

Ξεκίνησε να την αναζητεί όταν ήταν 19 ετών και τον περασμένο χρόνο επικοινώνησε με την γραμμή ζωής του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού της Ιρλανδίας (RTÉ) ζητώντας βοήθεια στην έρευνά της.

Νωρίτερα φέτος ένας γενεαλόγος της τηλεφώνησε για να της ανακοινώσει ότι την εντόπισε στη Σκοτία.

Εκείνη ταξίδεψε τον περασμένο μήνα και συνάντησε επιτέλους την μητέρα της Ελίζαμπεθ.

