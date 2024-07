Ιρλανδία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο, αναφορές για θύματα

Απίστευτο δυστύχημα συνέβη σήμερα (30.07.2024) στην Ιρλανδία. Ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Το δυστύχημα με το ελικόπτερο συνέβη στις 15:30 (17:30 ώρα Ελλάδος) σε ένα χοιροτροφείο, κοντά στο χωριό Κιλουκάν στην κομητεία Ουέστμιθ της Ιρλανδίας, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η αστυνομία.

Παρά τις έρευνες, δεν έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Major Incident Declared in Co. Westmeath: Helicopter Crash



Reports indicate casualties. Emergency services are on-site.



Watch VMNews at 7pm for more. #WestmeathHelicopterCrash #BreakingNews pic.twitter.com/WeY31iCBxK