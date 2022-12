Οι γυναίκες του Ιράν ανακηρύχθηκαν οι «Ηρωίδες της Χρονιάς» από το περιοδικό TIME, τις οποίες φιλοξενεί στο εξώφυλλό του.

Οι γυναίκες του Ιράν μάχονται για την ελευθερία τους, αναφέρει στο εξώφυλλό του το περιοδικό ΤΙΜΕ, ενώ φαίνονται οι πλάτες 3 Ιρανών που κρατούν αγκαλιά η μία την άλλη ενώ αυτή στα αριστερά σχηματίζει το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά της.

Και πώς να μην είναι αυτή η σωστή επιλογή από το περιοδικό TIME; Από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, 3 ημέρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή «δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της», το Ιράν συγκλονίζεται από αιματηρές διαδηλώσεις με κεντρικό σύνθημα «γυναίκα, ζωή, ελευθερία».

