«Iron Maiden: Burning Ambition»: Νέο ντοκιμαντέρ για το θρυλικό συγκρότημα στους κινηματογράφους

Νέο ντοκιμαντέρ που καταγράφει την πέντε δεκαετιών πορεία των Iron Maiden στη μουσική βιομηχανία θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους παγκοσμίως τον Μάιο.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Iron Maiden: Burning Ambition» σκηνοθετείται από τον Μάλκολμ Βένβιλ και περιλαμβάνει τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος – καθώς και έναν από τους μάνατζερ τους, τον Ροντ Σμόλγουντ και διάσημους θαυμαστές, όπως ο ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, ο ντράμερ των Metallica Λαρλς Ούρλιχ και ο αρχηγός των Public Enemy Chuck D.

Η κινηματογραφική κυκλοφορία της ταινίας έχει οριστεί για τις 7 Μαΐου. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά στις 23 Μαΐου 2026 το όνειρο πολλών να ξαναδούν από κοντά τους Iron Maiden θα γίνει πραγματικότητα αφού επιστρέφουν στην Αθήνα για μία και μόνο εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, εγκαινιάζοντας το δεύτερο μέρος της «Run For Your Lives World Tour 2025–2026», με την οποία γιορτάζουν τα 50 χρόνια τους στη μουσική σκηνή.

Η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα μας, καθώς θα γίνει μόλις δύο εβδομάδες μετά τη συναυλία των Metallica στο ίδιο στάδιο, κάνοντας την Αθήνα το απόλυτο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του heavy metal.

Οι Iron Maiden δημιουργήθηκαν στο Ανατολικό Λονδίνο το 1975 και εξελίχθηκαν σε ένα από τις πιο επιδραστικές και διαχρονικές μπάντες στον κόσμο. Μέσα σε 50 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει 17 στούντιο άλμπουμ, έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 2.500 συναυλίες σε 64 χώρες.