Οι Iron Maiden στην Αθήνα στις 23 Μαΐου του 2026 στο πλαίσιο της «Run For Your Lives World Tour»

Και ναι, το όνειρο πολλών να ξαναδούν από κοντά τους Iron Maiden θα γίνει πραγματικότητα αφού το θρυλικό συγκρότημα θα επιστρέψει στην Αθήνα για μία και μόνο εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου 2026, εγκαινιάζοντας το δεύτερο μέρος της «Run For Your Lives World Tour 2025–2026», με την οποία γιορτάζουν τα 50 χρόνια τους στη μουσική σκηνή.

Η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα μας, καθώς θα γίνει μόλις δύο εβδομάδες μετά τη συναυλία των Metallica στο ίδιο στάδιο, κάνοντας την Αθήνα το απόλυτο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του heavy metal.

Πρώτος σταθμός η Ελλάδα

Η Αθήνα θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του ευρωπαϊκού μέρους της περιοδείας, η οποία θα συνεχιστεί σε Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, με headline εμφανίσεις σε μεγάλα στάδια και κορυφαία φεστιβάλ. Το συγκρότημα υπόσχεται το πιο εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show της καριέρας του, με ένα setlist που εστιάζει αποκλειστικά στην κλασική περίοδο 1980–1992, περιλαμβάνοντας θρυλικά κομμάτια όπως:

The Number of the Beast

Hallowed Be Thy Name

Phantom of the Opera

Seventh Son of a Seventh Son

Iron Maiden

Το «Alexander the Great», που ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά το 2023, δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται για την ώρα στο setlist.

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση των Iron Maiden στην Ελλάδα μετά το 2022, όταν η συναυλία τους σημαδεύτηκε από την προσωρινή αποχώρηση του Bruce Dickinson, λόγω καπνογόνων από το κοινό κατά τη διάρκεια του «The Number of the Beast».

Παρά την απουσία του ντράμερ Νίκο Μακ Μπρέιν, ο οποίος αποχώρησε για λόγους υγείας, η μπάντα συνεχίζει με τον Simon Dawson στα τύμπανα. Ο ιδρυτής του συγκροτήματος, Steve Harris, δήλωσε: «Το show είναι ίσως το καλύτερό μας μέχρι σήμερα. Παίζουμε σε μέρη που δεν επισκεφτήκαμε το 2025, και η Ελλάδα είναι πάντα ένας αγαπημένος μας προορισμός».

Περιορισμός και απαγορεύσεις στα κινητά

Το συγκρότημα ζητεί από τους οπαδούς να περιορίσουν τη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της συναυλίας, με σκοπό να ζήσουν μία πιο αυθεντική εμπειρία. Σε κάποιες πόλεις όπως το Παρίσι, η χρήση κινητών θα απαγορευτεί εντελώς, με τη βοήθεια της εταιρείας Yondr, που παρέχει ειδικές θήκες ασφαλείας.

Ο μάνατζερ του συγκροτήματος Rod Smallwood δήλωσε: «Η απουσία κινητών έκανε την περιοδεία μας πιο απολαυστική για όλους – το κοινό ζει πραγματικά τη στιγμή. Στην Αθήνα, ζητάμε από όλους να σεβαστούν αυτό το αίτημα».

Όπως και στο πρώτο μέρος της περιοδείας, έτσι και τώρα, θα λειτουργήσουν τα δημοφιλή Eddie’s Official Pop-Up Dive Bars, με Trooper Beer, φαγητό, exclusive merch και ψυχαγωγία, μετατρέποντας τη συναυλία σε ολόκληρη εμπειρία.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία της Αθήνας ξεκινά τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, μέσω του ironmaiden.com και των επίσημων ελληνικών συνεργατών.

Οι ημερομηνίες της περιοδείας

Μάιος 2026

23 Αθήνα, Ελλάδα – ΟΑΚΑ

26 Σόφια, Βουλγαρία – Vasil Levski Stadium

28 Βουκουρέστι, Ρουμανία – Arena Nationala

30 Μπρατισλάβα, Σλοβακία – Narodny Futbalovy Stadion

Ιούνιος 2026

02 Αννόβερο, Γερμανία – Heinz von Heiden Arena

10 Άμστερνταμ, Ολλανδία – Ziggo Dome

17 Μιλάνο, Ιταλία – San Siro Stadium

22 Παρίσι, Γαλλία – Paris La Defense Arena

28 Λυών, Γαλλία – Groupama Stadium

Ιούλιος 2026

07 Λισαβόνα, Πορτογαλία – Estadio da Luz

11 Ηνωμένο Βασίλειο – Headline show (τοποθεσία TBA)

Η περιοδεία «Run for Your Lives» δεν θα συνεχιστεί το 2027, καθώς η μπάντα σκοπεύει να κάνει διάλειμμα από τη σκηνή μετά το τέλος του 2026.