Ισλαμική Τζιχάντ: Δημοσίευσε βίντεο με ισραηλινό όμηρο – «Τις επόμενες ημέρες θα μάθετε την αλήθεια για τι μου συνέβη»

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) έδωσε σήμερα (28.05.2024) στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τον Ισραηλινό πολίτη Alexander Sasha Trupanov, ο οποίος κρατείται όμηρος στη Γάζα.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο από την Ισλαμική Τζιχάντ, ο όμηρος απευθύνεται στον λαό του Ισραήλ καθώς και σε «όλους όσοι διαμαρτύρονται».

Ξεκινά το βίντεο λέγοντας ότι «τις επόμενες ημέρες θα ακούσετε την αλήθεια για το τι συνέβη σε μένα, καθώς και στους άλλους κρατούμενους στη Γάζα».

Το μήνυμά του τελειώνει με τη δήλωση «περιμένετε υπομονετικά».

Στη συνέχεια, στο βίντεο παρεμβάλλονται πλάνα από την εκτόξευση μιας ρουκέτας και δύο επιπλέον ανδρικές φιγούρες.

Δεν είναι σαφές ποιες είναι οι ανδρικές φιγούρες στο βίντεο, αναφέρει η jerusalem post.

Al-Quds Brigades sends a message: The Netanyahu government does not want to pay the price… Soon our prisoner, Alexander Turbanov, will speak. pic.twitter.com/k1Y9ITSe2B