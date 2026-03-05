Κόσμος

Ισλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Το 2013 το Ρέικιαβικ αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων
Η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Kristrun Frostadottir
Η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Kristrun Frostadottir / REUTERS / Φωτογραφία Jack Taylor

Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ισλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει η η πρωθυπουργός της νησιωτικής χώρας, Κρίστρουν Φροσταντότιρ. Αφορμή, οι κινήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Η κυβέρνηση της Ισλανδίας θα προτείνει στο κοινοβούλιο της χώρας να διεξαχθεί το φθινόπωρο ένα δημοψήφισμα με το ερώτημα αν θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση RUV την Πέμπτη (05.03.2026).

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η κυβέρνηση θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ένα νομοσχέδιο για το θέμα και το δημοψήφισμα πιθανότατα θα οριστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το 2013 το Ρέικιαβικ αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η αύξηση του κόστους ζωής και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής χώρας για ένταξη στην Ένωση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Άλλος ένας λόγος που καθιστά πιο πιεστικό το ζήτημα ήταν οι πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Τον Φεβρουάριο, η πρωθυπουργός Κρίστρουν Φροσταντότιρ είπε ότι το δημοψήφισμα θα γίνει εντός των επόμενων μηνών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
144
82
69
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει γρήγορη νίκη στο Ιράν γιατί ο πόλεμος κοστίζει – Οι ΗΠΑ ξόδεψαν 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες
Οι οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο καθώς τα χρηματιστήρια παρουσιάζουν έντονη αστάθεια ενώ οι τιμές της βενζίνης του φυσικού αερίου όλο και αυξάνονται
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo