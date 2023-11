Ο τρόμος για πιθανή μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου Fagradalsfjall, που ξύπνησε στις 16 Ιουλίου, έχει κυριεύσει μια μεγάλη περιοχή της Ισλανδίας, που ταρακουνιέται από χιλιάδες σεισμούς, ενώ οι αρχές διέταξαν ήδη τη προληπτική εκκένωση της πόλης Γκρίνταβικ.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας (IMO) εξέφρασε ανησυχία για πιθανή μεγάλη έκρηξη του εν λόγω ηφαιστείου και τόνισε ότι ήδη μεγάλες ποσότητες μάγματος εξαπλώνονται υπόγεια και θα μπορούσαν να αναδυθούν στην επιφάνεια στην περιοχή.

Γύρω από το ηφαίστειο της Ισλανδίας γίνονται συνέχεια δονήσεις τις τελευταίες μέρες, οι οποίες δεν λένε να σταματήσουν. Οι αρχές λένε ότι στη νοτιοδυτική Ισλανδία έχουν καταγραφεί πάνω από 20.000 δονήσεις από τα τέλη Οκτωβρίου.

Ξύπνησε το 2021 μετά από 800 χρόνια

Το ηφαίστειο βρίσκεται στη χερσόνησο Reykjanes της Ισλανδίας, η οποία είχε παραμείνει ηφαιστειακά αδρανής για 800 χρόνια πριν από την μεγάλη έκρηξη που είχε γίνει εκεί το 2021.

Την Πέμπτη (9.11.2023), η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή που είναι το ηφαίστειο, οδήγησε τις αρχές στην απόφαση για κλείσιμο της κοντινής τουριστικής τοποθεσίας, Blue Lagoon.

Δείτε live εικόνα από το ηφαίστειο:

The seismic activity map of Iceland right now is…jaw-dropping.



These are quakes that have happened in just the last 6 hours. The Reykjanes Peninsula is smothered in thousands of small quakes and some mid-magnitude ones.



That’s what happens when rising magma breaks rocks. pic.twitter.com/cia8wdC7Ad — Dr Robin George Andrews (@SquigglyVolcano) November 11, 2023

«Παραμείνετε ήρεμοι»

Μια μέρα μετά και συγκεκριμένα την Παρασκευή η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ισλανδίας διέταξε την προληπτική εκκένωση της πόλης Γκρίνταβικ δηλώνοντας ότι η απόφαση πάρθηκε αφού ο ΙΜΟ δεν μπόρεσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο μια υπόγεια «σήραγγα μάγματος να φτάσει στην περιοχή αυτή».

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι οι άνθρωποι πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη, αλλά τόνισε επίσης ότι δεν πρόκειται για «εκκένωση έκτακτης ανάγκης». Επίσης κάλεσε τους πολίτες να «παραμείνουν ήρεμοι», γιατί όπως τονίστηκε «έχουμε αρκετό χρόνο για να αντιδράσουμε».

«Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, η εκκένωση είναι πρωτίστως προληπτική με κύριο στόχο την ασφάλεια όλων των κατοίκων του Γκρίνταβικ», ανέφερε επίσης η ανακοίνωση.

Όλοι οι δρόμοι προς την πόλη των περίπου 4.000 κατοίκων είναι κλειστοί εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

JUST IN – State of emergency declared in Grindavík, Iceland. Civil defense has decided to evacuate the town.pic.twitter.com/4WrLlfyaFj — Disclose.tv (@disclosetv) November 11, 2023

#Iceland: I’ve put together some updates with regards to the possible eruption…..



104 earthquakes in the last hour.



Grindavík evacuation completed around 2:30 am



A new risk assessment, expected around noon, is being prepared.



The situation is described as a “hugely powerful… pic.twitter.com/Vq7Gle9hie — Volcaholic (@volcaholic1) November 11, 2023

Η Ισλανδία είναι μια από τις πιο ηφαιστειακά ενεργές περιοχές στον κόσμο. Έχει περίπου 30 ενεργές ηφαιστειακές τοποθεσίες.

Το ξύπνημα του ηφαιστείου Fagradalsfjall τον Ιούλιο, προκάλεσε και τη γέννηση ενός μικρού ηφαιστειακού κρατήρα, του «Litli Hrutur», το οποίο είχε προσελκύσει πολλούς τουρίστες.

#Iceland #volcano

Fagradalsfjall volcano in Iceland is erupting violently. Hot streams of lava flow down the mountainside near the capital Reykjavik pic.twitter.com/ORPaVRj9sp — Farooq Khan (@UlefossImir) November 11, 2023

Πλέον όμως, η περιοχή έχει αποκλειστεί.