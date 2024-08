Ισμαήλ Χανίγια: «Σκοτώθηκε από έξυπνη βόμβα και όχι από πύραυλο» λένε οι New York Times

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε από μια εξελιγμένη, τηλεχειριζόμενη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στον ξενώνα στην Τεχεράνη στον οποίο διέμενε και όχι από πύραυλο που εκτόξευσε ισραηλινό μαχητικό, όπως έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με τους «New York Times».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των «New York Times», το οποίο επικαλείται αξιωματούχους από τη Μέση Ανατολή, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται δύο Ιρανοί αλλά και ένας Αμερικανός, η βόμβα εισήχθη κρυφά στο κτίριο που ανήκε στους Φρουρούς της Επανάστασης, πριν από περίπου δύο μήνες.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι είναι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, η ακρίβεια του χτυπήματος θύμιζε το τηλεχειριζόμενο πολυβόλο που χρησιμοποίησε μια ομάδα Ισραηλινών πρακτόρων της Μοσάντ για να σκοτώσει τον Ιρανό πυρηνικό επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ (Mohsen Fakhrizadeh) το 2020.

Επισήμως το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για το χτύπημα στην Τεχεράνη αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπιενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη (31.7.24) ότι «το Ισραήλ κατάφερε ισχυρά πλήγματα στους εχθρούς του», δηλώνοντας πως η χώρα του είναι έτοιμη για κάθε σενάριο.

Breaking News: Ismail Haniyeh, the Hamas leader assassinated in Iran this week, was killed by a bomb smuggled into his guesthouse months ago, Middle Eastern officials said. https://t.co/O8sfQVjnNE