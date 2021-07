Πέντε άνθρωποι -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- τραυματίστηκαν σήμερα, Δευτέρα 19.07.2021, στο παραθαλάσσιο θέρετρο Μαρβέγια, στην Ισπανία, όταν ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου έχασε προφανώς τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε πάνω σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων σε ένα πεζοδρόμιο.

Όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία στη Μαρβέγια δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν το περιστατικό, όμως η εφημερίδα El Espanol έγραψε πως ο οδηγός ήταν ένας νεαρός ντόπιος, ο οποίος επέβαινε στο αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς του.

Η αστυνομία φαίνεται να μην αντιμετωπίζει το περιστατικό ως σχετιζόμενο με τρομοκρατία, ενώ ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχει ήδη συλληφθεί.

