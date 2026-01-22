Ισπανία: Διασώθηκε σκύλος που βρισκόταν μέσα σε ένα από τα μοιραία βαγόνια της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Το σοκαριστικό δυστύχημα με την σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία άφησε πίσω του 45 νεκρούς και πάνω από 120 τραυματίες, σήμερα όμως ένα καλό νέο έδωσε χαρά και ελπίδες σε κάποιους συγγενείς θυμάτων. Πυροσβέστες εντόπισαν και διέσωσαν τον Μπόρο, έναν σκύλο που αγνοείτο εδώ και τέσσερις μέρες και τον έδωσαν πίσω στους ιδιοκτήτες του.

Ο Μπόρο, μια διασταύρωση ράτσας σνάουτσερ και σκύλου νερού, επέβαινε σε ένα από τα τρένα μαζί με την ιδιοκτήτριά του, Άνα Γκαρθία Αράντα, και την έγκυο αδελφή της, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση στην Ισπανία. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με τη δεύτερη γυναίκα να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγγενείς τους μάλιστα είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να βρεθεί o σκύλος. «Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για την αδελφή μου, τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο» είπε η Γκαρθία Αράντα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν σε ισπανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει αρχικά το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας χθες, όμως ο σκύλος έτρεξε μακριά όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Πυροσβέστες τον έπιασαν το επόμενο πρωί.

«Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του», ανέφερε σε δημοσιογράφους ένας από τους πυροσβέστες.

Έκτοτε, ο σκύλος επανασυνδέθηκε με τους συγγενείς. «Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο», υπογράμμισε ένας εκπρόσωπος της οικογένειας.