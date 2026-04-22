Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε τεράστια πλατφόρμα παράνομων manga

Εκτιμούν πως ο ιστότοπος αποκόμισε έσοδα τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ χάρη σε επιθετική διαφήμιση
21 September 2025, Spain, Tarifa: The lettering "Policia" can be seen on a police car of the "Policia Local" in Tarifa (province of Cadiz, Andalusia, Spain) on September 21, 2025. The Policía Local (or Policía Municipal) is the municipal police force in Spain and is responsible for public safety and order in towns with more than 5,000 inhabitants. (symbol image, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme image, general image, theme photo) Photo by: Matthias Balk/picture-alliance/dpa/AP Images
Περιπολικό της ισπανικής αστυνομίας / AP

Tη μεγαλύτερη παράνομη διαδικτυακή πλατφόρμα manga (ιαπωνικά κόμικς) στα ισπανικά, ιστότοπο που λειτουργούσε για περισσότερα από δέκα χρόνια και είχε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, εξάρθρωσε η αστυνομία της Ισπανίας.

Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα στην περιφέρεια Αλμερία, στη νότια Ισπανία. Ο ιστότοπος προσέφερε από το 2014 δωρεάν και χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε έναν «τεράστιο όγκο» τίτλων manga, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ισπανική εθνική αστυνομία.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως ο ιστότοπος αποκόμισε έσοδα τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ χάρη σε επιθετική διαφήμιση, κυρίως αναδυόμενα παράθυρα πορνογραφικού περιεχομένου και μάλιστα ενώ το κοινό του αποτελούνταν κυρίως από νεαρούς χρήστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πλατφόρμα ήταν «η μεγαλύτερη πλατφόρμα παράνομης διανομής manga στο διαδίκτυο στα ισπανικά» με «ισχυρή παρουσία στο σύνολο της ισπανόφωνης αγοράς». Η μακρά περίοδος δράσης του προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία σε εκδότες, μεταφραστές και άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι τρεις ύποπτοι διώκονται για αδικήματα κατά πνευματικής ιδιοκτησίας, διευκρίνισε η αστυνομία.

Τα manga, ένας όρος που περιγράφει τα ιαπωνικά κόμικ και μυθιστορήματα σε μορφή κόμικ (γκράφικ νόβελ) καταλαμβάνουν κεντρική θέση στην εκδοτική βιομηχανία στη Ιαπωνία και έχουν αναγνωστικό κοινό σε πλήρη ανάπτυξη παγκοσμίως. Οι ιστορίες των manga ποικίλλουν και περιλαμβάνουν περιπέτειες του φανταστικού, ιστορικές saga και επιστημονική φαντασία.

