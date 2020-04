Σάλος στην Ισπανία από παρουσιαστής ειδήσεων, ο οποίος, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση από το σπίτι του σε κανάλι στο ΥouTube, o φακός εντόπισε μία ημίγυμνη γυναίκα να διασχίζει το δωμάτιο σαν να μην “τρέχει” τίποτα.

Η μελαχρινή κυρία που “έπιασε” η κάμερα, προκαλώντας σούσουρο στην Ισπανία δεν είναι πάντως η επίσημη σύντροφος του δημοσιογράφου Αλφόνσο Μέρλος, ωστόσο είναι κι εκείνη δημοσιογράφος.

Από το σπίτι του, ο 41χρονος Αλφόνσο έκανε ζωντανή μετάδοση στο ισπανικό κανάλι του ΥouΤube “Estado de Alarma”, καθώς στην χώρα της Ιβηρικής εξακολουθούν να ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω του κορονοϊού με πολλούς να εφαρμόζουν την τηλεργασία.

Με το λευκό του πουκάμισο, ο Αλφόνσο Μέρλος έδινε το ρεπορτάζ του, ενώ η κάμερα έφερνε στο φως την απιστία του.

Δείτε το βίντεο που τον “έκαψε”:

Η καλλονή “πέτρα του σκανδάλου” που κυκλοφορούσε ημίγυμνη στο σπίτι του εραστή της είναι η δημοσιογράφος Αλεξία Ρίβας, σύμφωνα με τον ισπανικό ιστότοπο “20 Minutos”.

Alfonso Merlos was participating in the “Estado de Alarma” YouTube channel when viewers noticed a semi-naked woman, who didn’t appear to be his girlfriend, passing by the background.https://t.co/N1kx6fwqHm