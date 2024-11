Ισπανία: Μετά τη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη πλημμύρισε και η Χιρόνα – Δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά

Οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται στην Ισπανία σημειώνοντας νέες πλημμύρες σε διάφορες της χώρας. Επίκεντρο της μεγάλης θεομηνίας αυτή τη φορά είναι η Καταλονία, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής (8.11.2024) πλημμύρισαν δρόμοι στην περιοχή της Χιρόνα (Girona) με αποτέλεσμα δεκάδες αυτοκίνητα να παρασυρθούν.

Σύμφωνα με την Elpais από τις σφοδρές βροχοπτώσεις ξεχείλισε ρέμα που διασχίζει την πόλη Cadaqués στη Χιρόνα της Ισπανίας παρασέρνοντας περίπου 30 αυτοκίνητα. Πρόκειται για ένα άνυδρο ρέμα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα το οποίο πλημμύρισε μέσα σε λίγα λεπτά.

Κανένα από τα αυτοκίνητα δεν έφτασε στη θάλασσα, καθώς όλα σταμάτησαν σε γέφυρα του ρέματος. Οι πλημμύρες έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής με τους περισσότερους κατοίκους να βρίσκονται στα σπίτια τους, έτσι τα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν ήταν σταθμευμένα κοντά στο ρέμα χωρίς να υπάρχουν μέσα επιβάτες.

Οι βροχές συνεχίζονται στη Χιρόνα. Η δήμαρχος της περιοχής σημείωσε πως: «Υπήρξε πολύ νερό που έπεσε στο βουνό και, παρόλο που δεν βρέχει σχεδόν καθόλου στην πόλη, το νερό έχει παρασύρει μερικά παρκαρισμένα αυτοκίνητα».

Graves inundaciones en Cadaqués, Girona 😐. Coches arrastrados y destrozados. Que no se lamenten víctimas 🙏 pic.twitter.com/QlTLFsf9KR

Σε κάποιες περιοχές έπεσαν έως και 100 λίτρα βροχή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Terrible floods due to torrential rainfall in Cadaqués of Girona province, Spain 🇪🇦 (08.11.2024) pic.twitter.com/9xXsG1a0QF