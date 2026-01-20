Ισπανία: Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επισκέφθηκαν τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο βασιλιάς Φελίπε συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Λετίθια επισκέφθηκε την Τρίτη (20.01.2025) τραυματίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας που έχει συγκλονίσει την Ισπανία. Στους 42 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών, οι τραυματίες ανέρχονται σε 150 και οι έρευνες στον τόπο του δυστυχήματος επικεντρώνονται στην ανεύρεση αγνοουμένων κάτω από τα συντρίμμια.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια μετέβησαν στο Δημοτικό Κέντρο Poniente Sur της Κόρδοβα στη νότια Ισπανία, όπου συγγενείς και φίλοι των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος λαμβάνουν ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί, οι βασιλείς στάθηκαν στο πλευρό όσων βιώνουν τις συνέπειες της τραγωδίας, σε μία προσπάθεια να μεταφέρουν μήνυμα συμπαράστασης.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Reina Sofía», με το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας να συναντά υγειονομικούς και να εκφράζει τις ευχαριστίες του για το έργο τους.

Παράλληλα, ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη τους βρίσκεται κοντά σε όλους όσοι επλήγησαν από το δυστύχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επισκέφθηκαν το Προκεχωρημένο Κέντρο Επιχειρήσεων της περιοχής της Κόρδοβα.

Οι Ισπανοί βασιλείς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους των σωστικών δυνάμεων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.