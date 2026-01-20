Κόσμος

Ισπανία: Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επισκέφθηκαν τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το βασιλικό ζεύγος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη τους βρίσκεται κοντά σε όλους όσοι επλήγησαν από το δυστύχημα
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας συνομιλούν με τραυματίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο νοσοκομείο «Reina Sofia»
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας συνομιλούν με τραυματίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο νοσοκομείο «Reina Sofia» / Casa de S.M. el Rey / Jose Jimeneza / Handout via REUTERS

Ο βασιλιάς Φελίπε συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Λετίθια επισκέφθηκε την Τρίτη (20.01.2025) τραυματίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας που έχει συγκλονίσει την Ισπανία. Στους 42 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών, οι τραυματίες ανέρχονται σε 150 και οι έρευνες στον τόπο του δυστυχήματος επικεντρώνονται στην ανεύρεση αγνοουμένων κάτω από τα συντρίμμια.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια μετέβησαν στο Δημοτικό Κέντρο Poniente Sur της Κόρδοβα στη νότια Ισπανία, όπου συγγενείς και φίλοι των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος λαμβάνουν ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη.

Εκεί, οι βασιλείς στάθηκαν στο πλευρό όσων βιώνουν τις συνέπειες της τραγωδίας, σε μία προσπάθεια να μεταφέρουν μήνυμα συμπαράστασης.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Reina Sofía», με το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας να συναντά υγειονομικούς και να εκφράζει τις ευχαριστίες του για το έργο τους.

Παράλληλα, ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη τους βρίσκεται κοντά σε όλους όσοι επλήγησαν από το δυστύχημα.

Νωρίτερα, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επισκέφθηκαν το Προκεχωρημένο Κέντρο Επιχειρήσεων της περιοχής της Κόρδοβα.

Η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας με παιδί που τραυματίστηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας με παιδί που τραυματίστηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα / Casa de S.M. el Rey / Φωτογραφία Jose Jimenez / Handout via REUTERS
Η βασίλισσα Λετίθια συνομιλεί με παιδιά που νοσηλεύονται μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία
Η βασίλισσα Λετίθια συνομιλεί με παιδιά που νοσηλεύονται μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία / Casa de S.M. el Rey / Φωτογραφία Jose Jimenez / Handout via REUTERS
Ο βασιλιάς Φελίπε μιλά με ανήλικους τραυματίες
Ο βασιλιάς Φελίπε μιλά με ανήλικους τραυματίες / Casa de S.M. el Rey / Φωτογραφία Jose Jimenez / Handout via REUTERS
Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας ενημερώνεται από τους γιατρούς για την κατάσταση των τραυματιών
Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας ενημερώνεται από τους γιατρούς για την κατάσταση των τραυματιών / Casa de S.M. el Rey / Φωτογραφία Jose Jimenez / Handout via REUTERS
Ο Φελίπε κάνει δηλώσεις στα τηλεοπτικά κανάλια στη διάρκεια της επίσκεψής του στο νοσοκομείο «Reina Sofia»
Ο Φελίπε κάνει δηλώσεις στα τηλεοπτικά κανάλια στη διάρκεια της επίσκεψής του στο νοσοκομείο «Reina Sofia» / Casa de S.M. el Rey/ Φωτογραφία Jose Jimenez / Handout via REUTERS

Οι Ισπανοί βασιλείς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους των σωστικών δυνάμεων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

