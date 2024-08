Ισπανία: Πέθανε σε ηλικία 117 ετών η Μαρία Μπράινας Μορένο ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο

«Έφυγε» από τη ζωή στην Ισπανία σε ηλικία 117 ετών η Μαρία Μπράνιας Μορένο. Ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος στον πλανήτη.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στην X (πρώην Twitter), η υπεραιωνόβια Μαρία Μπράνιας Μορένο, ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 117 ετών στο Όλοτ στη βορειοανατολική Ισπανία, την Τρίτη 20 Αυγούστου.

Η Μπράνιας είχε επιβιώσει της πανδημίας της ισπανικής γρίπης το 1918, δύο παγκοσμίων πολέμων, του ισπανικού Εμφυλίου, όπως και της πανδημίας του κορονοϊού, από τον οποίο είχε προσβληθεί το 2020 λίγο μετά τα γενέθλια για τα 113 της χρόνια, και από την οποία ανάρρωσε σε μερικές μέρες.

«Η Μαρία Μπράνιας Μορένο μάς άφησε. Πέθανε όπως ήθελε: στον ύπνο της, γαλήνια και χωρίς να υποφέρει. Πριν από μερικές μέρες μας είπε: ”Μια μέρα θα φύγω από δω (…) και θα πάψω να υπάρχω σε αυτό το σώμα. Δεν ξέρω ποια μέρα, αλλά είναι πολύ κοντά, αυτό το μακρύ ταξίδι θα τελειώσει. Ο θάνατος θα με βρει εξαντλημένη που έζησα τόσο πολύ, αλλά θέλω να με βρει χαμογελαστή, ελεύθερη και ικανοποιημένη”, αναφέρουν οι οικείοι της στην ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο πριν από τις 11:30 τοπική ώρα (12:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος), στην οποία δηλώνουν ότι θέλουν να θυμούνται «τις συμβουλές και την καλοσύνη της».

«Αισθάνομαι αδύναμη. Πλησιάζει η ώρα μου. Μην κλάψετε, δεν μου αρέσουν τα δάκρυα. Και κυρίως να μην λυπηθήτε για μένα. Εκεί όπου πάω θα είμαι ευτυχισμένη», αναφέρεται επίσης στον λογαριασμό αυτόν στο X που διαχειρίζεται η οικογένειά της.

Η Μαρία Μπράνιας Μορένο ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με την Ερευνητική Ομάδα Γεροντολογίας των ΗΠΑ (US Gerontology Research Group) και σύμφωνα με το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Είχε χαρακτηριστεί ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο μετά τον θάνατο της Γαλλίδας Λουσίλ Ραντόν σε ηλικία 118 ετών τον Ιανουάριο του 2023.

Μετά τον θάνατο της Μπράνιας, ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι τώρα η Γιαπωνέζα Τομίκο Ιτόκα, που γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1908 και είναι σήμερα 116 ετών, σύμφωνα με την αμερικανική ερευνητική ομάδα γεροντολογίας.

Η Μπράνιας ζούσε σε οίκο ευγηρίας της Σάντα Μαρία ντελ Τούρα στο Όλοτ στην Καταλωνία για πάνω από 20 χρόνια.

Γεννηθείσα στις 4 Μαρτίου του 1907 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας στις δυτικές ΗΠΑ, όπου είχε μεταναστεύσει η οικογένειά της, είχε επιστρέψει στην Ισπανία το 1915.

Το 1931 είχε παντρευτεί έναν γιατρό, ο οποίος πέθανε στα 72 του χρόνια. Είχε τρία παιδιά, το ένα εκ των οποίων πέθανε στα 86 του, όπως και 11 εγγόνια και πολλά δισέγγονα.

