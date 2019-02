Ισπανία: Πληροφορίες για τουλάχιστον 1 νεκρό και 8 τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου

Όπως μεταδίδει από την Ισπανία το ειδησεογραφικό πρακτορείο La Vanguardia, ο εκτροχιασμός συνέβη ανάμεσα στις πόλεις Sant Vincenç de Castellet και Manresa.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν διασώστες και νοσηλευτές, ενώ η κίνηση των τρένων έχει ανασταλεί, προσωρινά.

At Least 1 Dead, 8 Injured as Train Crashes in Northeastern Spain – Reports – Sputnik International https://t.co/G1hCUk85vC

— Lorrona (@ibangel) February 8, 2019