Ισπανία: Σκάφος παραδόθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε στις Βαλεαρίδες Νήσους

Σκάφος μήκους σχεδόν 30 μέτρων, με επτά μέλη πλήρωμα, παραδόθηκε στις φλόγες και τελικά βυθίστηκε, χθες (11/08/2025), 7,3 μίλια νοτιοδυτικά της Φορμεντέρα στις Βαλεαρίδες Νήσους, στην Ισπανία.

Η Salvamento Maritimo, η υπηρεσία θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης στην Ισπανία, με ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι και τα επτά μέλη του πληρώματος που υπήρχαν πάνω στο μηχανοκίνητο γιοτ διασώθηκαν.

Η φωτιά δεν μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο και το γιοτ τελικά βυθίστηκε.

Incendio a bordo de embarcación Da Vinci a 7,3 millas al SW de Punta Gavina (Formentera). CCS Palma moviliza Guardamar Concepción Arenal y Salvamar Naos, que traslada también bomberos. Los 7 tripulantes han sido evacuados por la Naos a tierra en buen estado. El incendio no ha… pic.twitter.com/co0uHoi4gn — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 11, 2025

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο και ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.