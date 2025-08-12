Κόσμος

Ισπανία: Σκάφος παραδόθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε στις Βαλεαρίδες Νήσους

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο και ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί
Πυρκαγιά σε γιοτ
Πυρκαγιά σε γιοτ (SALVAMENTO MARÍTIMO)

Σκάφος μήκους σχεδόν 30 μέτρων, με επτά μέλη πλήρωμα, παραδόθηκε στις φλόγες και τελικά βυθίστηκε, χθες (11/08/2025), 7,3 μίλια νοτιοδυτικά της Φορμεντέρα στις Βαλεαρίδες Νήσους, στην Ισπανία.

Η Salvamento Maritimo, η υπηρεσία θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης στην Ισπανία, με ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι και τα επτά μέλη του πληρώματος που υπήρχαν πάνω στο μηχανοκίνητο γιοτ διασώθηκαν.

Η φωτιά δεν μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο και το γιοτ τελικά βυθίστηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο και ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.

Κόσμος
