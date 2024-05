Ισπανία: «Σκανδαλώδες και αποτρόπαιο» το βίντεο του Ισραήλ μετά την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

Η απόφαση της Ισπανίας να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος δεν άρεσε στο Ισραήλ με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας να σχολιάζει την συγκεκριμένη πράξη με ένα βίντεο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Στα βίντεο που είναι για Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία οι οποίες που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό Κράτος, συνδυάζονται εικόνες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς με παραδοσιακή μουσική από κάθε χώρα.

Ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, δήλωσε ότι «κανείς δεν πρόκειται να μας εκφοβίσει» και ότι το βίντεο είναι «σκανδαλώδες και αποτρόπαιο».

Να σημειωθεί ότι σχετικά με την Ισπανία επέλεξαν ένα ζευγάρι που χόρευε φλαμένκο και ήταν άγνωστο. Τελικά διαπιστώθηκε ότι η χορεύτρια, η οποία ζει στην Νότια Ισπανία σε καταυλισμό τσιγγάνων ονομάζεται Zeinab Sabbah και είναι Παλαιστίνια.

Δεν ήταν λίγα τα σχόλια των Ισπανικών μέσων για τον τρόπο που εντοπίστηκε η άγνωστη Παλαιστίνια στην Ισπανία, αλλά οι “χειρουργικές επεμβάσεις” του Ισραήλ στη Γάζα να έχουν θύματα άμαχο πληθυσμό.

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX