Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από την σύγκρουση των δύο τρένων – Σε πανεθνική απεργία θα προχωρήσει το συνδικάτο μηχανοδηγών

Ακόμα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα (22/1/2026) στο σημείο όπου συγκρούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας τα δύο τρένα στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας στην Ισπανία, με τους νεκρούς πλέον να ανέρχονται σε 45.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση στην Ισπανία.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων όπου τραυματίστηκαν επίσης περισσότεροι από 120 άνθρωποι είναι μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην Ευρώπη για την οποία οι ερευνητές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Από τα 45 άτομα, όλα είναι Ισπανοί εκτός από τρεις γυναίκες από το Μαρόκο, τη Ρωσία και τη Γερμανία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από έναν οργανισμό που έχει συσταθεί για να συντονίζει τις εργασίες ταυτοποίησης.

Παράλληλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν σήμερα, Πέμπτη να διασώσουν τον Μπόρο, έναν σκύλο που αγνοείτο και τον έδωσαν πίσω στους ιδιοκτήτες του.

Υπενθυμίζεται ότι το συνδικάτο μηχανοδηγών Semaf, έχει κηρύξει πανεθνική απεργία από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου, καταγγέλλοντας επαναλαμβανόμενες παραλείψεις ασφάλειας.

Την Τρίτη επίσης ένα δεύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη, όπου ένας μηχανοδηγός τρένου έχασε τη ζωή του και 37 άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα τρένο του προαστιακού προσέκρουσε σε ένα τοίχωμα αντιστήριξης που έπεσε στις γραμμές κοντά στη Βαρκελώνη, στη βορειοανατολική περιοχή της Καταλονίας.

Ο κατάλογος των συμβάντων μεγάλωσε την Πέμπτη, όταν ένα τρένο του προαστιακού στη νοτιοανατολική περιοχή της Μούρθια προσέκρουσε σε γερανό που ήταν τοποθετημένος σε φορτηγό και είχε σαν αποτέλεσμα έξι ελαφρά τραυματίες, με τις αντιδράσεις να κλιμακώνονται.