Ισπανία: Το Google street view «έπιασε» άνδρα να μεταφέρει πτώμα στο πορτ μπαγκάζ

Η αστυνομία της Ισπανίας ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας για την εξαφάνιση ενός 30χρονου. Η αστυνομία έφτασε σε αυτές τις συλλήψεις με μια… φωτογραφία του Google Street View, στην οποία φαίνεται ο ύποπτος να μεταφέρει έναν μεγάλο λευκό σάκο στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τον Νοέμβριο του 2023. Μια καταγγελία για εξαφάνιση κατατέθηκε εκείνη την εποχή από έναν συγγενή του θύματος, ενός κατοίκου της επαρχίας Σόρια, στην περιφέρεια Καστίλη και Λεόν, στη βορειοδυτική Ισπανία. «Μεταξύ των στοιχείων που διέθεταν οι ερευνητές για να επιλύσουν αυτό το έγκλημα ήταν ορισμένες φωτογραφίες που περισυνέλεξαν κατά τη διάρκεια των ερευνών τους σε μια εφαρμογή γεωεντοπισμού», ιδίως η φωτογραφία «ενός οχήματος που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εγκλήματος», αναφέρει η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου, για τη φωτογραφία του Google Street View.

Η αστυνομία βασίστηκε επίσης στο πλαίσιο της έρευνάς της και σε άλλα στοιχεία, όμως επικεντρώθηκε σε αυτήν τη φωτογραφία, για την οποία δεν έχει διευκρινίσει πώς την ανακάλυψαν οι ερευνητές της.

Spanish police confirmed that Google Street View pictures captured man allegedly loading ‘dead body’ into trunk of car



