Ισπανία: Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Βαρκελώνη για τα ακριβά ενοίκια

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (23.11.2024) στη Βαρκελώνη, με αίτημα να μειωθούν τα ενοίκια στέγης. «Έρχονται επενδυτές και παίζουν με τα διαμερίσματα σαν να είμαστε η Μονόπολη», είπε εκπρόσωπος του συνδικάτου ενοικιαστών.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση καταλύματος στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, έβγαλε χιλιάδες κατοίκους της Βαρκελώνης στους δρόμους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα ενώσεων και συλλόγων ενοικιαστών.

Οι διαδηλωτές, που είχαν τη στήριξη κομμάτων της Αριστεράς και των συνδικάτων CCOO και UGT, συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Βαρκελώνης. Στην κορυφή της πορείας, ένα τεράστιο πανό έγραφε το σύνθημα «Αξιοπρεπές κατάλυμα για όλους».

«Σήμερα ξεκινά ένας νέος πολιτικός κύκλος για την κατοικία», είπε στους δημοσιογράφους η Κάρμε Αρκαράθο, η εκπρόσωπος του Συνδικάτου Καταλανών Ενοικιαστών, που συμμετείχε στην οργάνωση της κινητοποίησης. «Δεν είναι δυνατόν να έρχονται στις πόλεις μας επενδυτές και να παίζουν με τα διαμερίσματα σαν να είμαστε η Μονόπολη. Σήμερα, ήρθαμε να πούμε ότι αυτό τελείωσε», είπε απευθυνόμενη κυρίως «στους εισοδηματίες που μας κλέβουν τον μισό μισθό μας».

Οι διαδηλωτές ζητούν να μειωθούν τα ενοίκια κατά 50%, να επιτρέπεται στους ενοικιαστές να υπογράφουν συμβόλαια επ’ αόριστον μίσθωσης κατοικίας και να απαγορευτούν οι «κερδοσκοπικές» πωλήσεις κατοικιών. Σε αντίθετη περίπτωση, απειλούν ότι θα προχωρήσουν σε «απεργία ενοικίων».

