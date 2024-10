Ισραήλ: 2 νεκροί από την επίθεση στο Ιράν με πάνω από 100 αεροσκάφη – Γιατί η Τεχεράνη υποβαθμίζει τα πλήγματα

Δύο Ιρανοί στρατιώτες των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν από την επίθεση με την κωδική ονομασία «Μέρες της Μετάνοιας» που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.10.24), όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Irna και η ιρανική κρατική τηλεόραση. Αν και η Τεχεράνη υποβαθμίζει την επίθεση που -σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πραγματοποιήθηκε σε τρία κύματα- η νέα αυτή εξέλιξη υποβαθμίζει τους φόβους για ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν με περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη, που σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF άρχισε στις 02:30 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 06:00 και είχε ως στόχο συστοιχίες αεράμυνας και εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων νότια και ανατολικά της Τεχεράνης, ήλθε ως αντίποινα στην ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios το Ισραήλ είχε στείλει μήνυμα στο Ιράν, μέσω τρίτων -μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας- προειδοποιώντας για την επίθεση, ενώ σύμφωνα με τη «Washington Post» οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προκαλέσουν τις λιγότερες δυνατές απώλειες και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση.Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχο να διατηρήσουν τον αντίκτυπο σε ένα επίπεδο που το Ιράν θα μπορούσε να υποβαθμίσει.

«Το Ιράν έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθεί έναντι ξένων επιθετικών πράξεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

The Israeli government and military has released photos from their command centres as the attack on Iran unfolds.



One shows PM Benjamin Netanyahu alongside defence minister, Yoav Gallant. Another features the military leadership overseeing the strikes.https://t.co/qt0ZMubYoR pic.twitter.com/0dyKJ41ks9