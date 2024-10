Ισραήλ: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πλήγμα με drone – «Ήταν πρόγευση» λέει η Χεζμπολάχ

Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 51 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά σοβαρά, κατά την επίθεση με drones που εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής (13.10.24) η Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Μπινγιαμίνα του βόρειου Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα στη στρατιωτική βάση, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του πρώην ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από πλήγμα του Ισραήλ στη Βηρυτό.

Λίγες ώρες αργότερα της επίθεσης, η σιιτική οργάνωση απείλησε εκ νέου το Ισραήλ με περισσότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι «η αντίσταση υπόσχεται στον εχθρό» ότι η επίθεση «νότια της Χάιφας ήταν μόνο μία πρόγευση του τι τον περιμένει εάν αποφασίσει να συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον του λαού μας».

Το πλήγμα στη στρατιωτική βάση της Μπινγιαμίνα ήταν το φονικότερο στο Ισραήλ από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ambulances continue to transport Wounded Soldiers from the Site of the Drone Attack in Binyamina near the City of Haifa, with Injuries now up to 20, while 3-5 are said to be in Serious/Critical Condition. pic.twitter.com/rosxx111py — OSINTdefender (@sentdefender) October 13, 2024

ΗΠΑ: Να αλλάξει η στρατηγική του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, υπογράμμισε την ανάγκη να λάβει το Ισραήλ όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια των μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) και του λιβανέζικου στρατού, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ τόνισε επίσης πως είναι αναγκαία μια άμεση μεταστροφή στη στρατηγική του Ισραήλ, από τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο προς την αναζήτηση διπλωματικής επίλυσης της κρίσης, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για τους πολίτες και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο Λόιντ Όστιν είπε επίσης στον Γιοάβ Γκάλαντ ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας δεν παρέλειψε να εκφράσει στον Γκάλαντ τα συλλυπητήριά του για τους ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση με drone που εξαπέλυσε χθες η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα.