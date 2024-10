Ισραήλ: Drones από τον Λίβανο μπήκαν σε Καισάρεια, Χάιφα και Καρμέλ – Στόχος το σπίτι του Νετανιάχου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο από το Λίβανο έπληξε σήμερα (19.10.2024) κτίριο στην παραλιακή πόλη Καισάρεια στο κεντρικό Ισραήλ.

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «έπληξε μια δομή στην περιφέρεια της Καισάρειας», ανακοίνωσε ο στρατός χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Δύο άλλα drones αναχαιτίσθηκαν, πρόσθεσε ο στρατός.

Ένα από τα drone που εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από τον Λίβανο είχε στόχο το σπίτι του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην παράκτια πόλη της Καισάρειας, σύμφωνα με ρεπορτάζ χωρίς πηγή από τη σαουδαραβική εφημερίδα Al-Hadath.

Αναρτήσεις στα social media υποστηρίζουν ότι το κτίριο που χτυπήθηκε στην επίθεση ήταν μέρος του σπιτιού του Νετανιάχου.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την επίθεση και δεν ήταν σαφές εάν ο πρωθυπουργός βρισκόταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Σε βίντεο καταγράφεται η ώρα της επίθεσης έξω από την Χάιφα όταν ένα ελικόπτερο Apache προσπαθεί να κυνηγήσει ένα drone.

