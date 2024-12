Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι

Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει πετύχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο με την Χεζμπολάχ και έχει μειώσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα απέναντι στην Χαμάς, αυτό δεν σημαίνει ότι άλλοι εχθροί του, όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, δεν εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του.

Αυτό εξάλλου αποδείχθηκε και σήμερα (16.12.2024) όταν ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή του Τελ Αβίβ και του κεντρικού Ισραήλ, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προειδοποιούν για εισερχόμενη απειλή, η οποία ταυτοποιήθηκε αργότερα ως πυραυλική επίθεση από τους σιίτες αντάρτες Χούθι.

Ειδικότερα, τα ισραηλινά συστήματα αεροπορικής άμυνας εντόπισαν και αναχαίτισαν εγκαίρως έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης, με τον ισραηλινό στρατό να διευκρινίζει ότι η κατάρριψη της απειλής έγινε έξω από την ισραηλινή επικράτεια.

