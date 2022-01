Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Παλαιστίνιος κρατούμενος σε φυλακή του Ισραήλ για σχεδόν 140 ημέρες.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου Ασάφ Χαροφέ, κοντά στο Τελ Αβίβ, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι η κατάσταση του Χισάμ Αμπού Χάουας είναι σοβαρή, αρνήθηκε όμως πως η ζωή του 40χρονου κρατουμένου διατρέχει κίνδυνο.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ προειδοποίησε το Σάββατο ότι θα σημειωθεί «έκρηξη», απειλώντας να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός που έχει κηρύξει στη Λωρίδα της Γάζας, εάν ο σαραντάρης δεν αποφυλακιστεί.

Ο Χισάμ Αμπού Χάουας κατάγεται από τη Ντούρα, κοντά στη Χεβρόνα, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Τελεί υπό «διοικητική κράτηση» από τον Οκτώβριο του 2020. Το μέτρο αυτό επιτρέπει στις αρχές του Ισραήλ να κρατούν φυλακισμένους Παλαιστίνιους για έξι μήνες –διάστημα που μπορεί να ανανεώνεται– χωρίς να τους απαγγέλλουν κατηγορίες επισήμως.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά ΜΜΕ, ο απεργός πείνας θεωρείται προσκείμενος στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ.

Τις τελευταίες ημέρες αναρτήθηκαν σε social media φωτογραφίες του γενειοφόρου άνδρα, που πλέον είναι σκελετωμένος και μοιάζει πολύ αδύναμος.

Η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε μέσω Twitter ότι μέλος της εξέτασε τον κρατούμενο. Ο γιατρός αυτός τόνισε πως ο άνδρας «διατρέχει κίνδυνο άμεσου θανάτου», καθώς έχει εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο καλίου στον οργανισμό του και πιθανόν καρδιακές αρρυθμίες.

Painful moments..💔



The first meeting between Palestinian prisoner Hisham Abu Hawash and his sons after 134 days of hunger strike to protest his unfair administrative detention in Israeli occupation jails. #SaveHisham #FreeThemAll pic.twitter.com/2JBlEIBkCk