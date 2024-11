Ισραήλ: «Αντισημιτικό και παράλογο το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχασε κάθε νομιμότητα»

Σφοδρή κριτική ασκεί το Ισραήλ στα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε σήμερα (21.11.2024) το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εις βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του τέως Υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Για τα εντάλματα σύλληψης, θέση έχουν πάρει ηγέτες περιφερειακών κρατών, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του νεοκλεγέντα Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, η οποία επικροτεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

«Το Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά δύο ιδιωτών, του κ.Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του κ. Γιόαβ Γκάλαντ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου τα οποία διαπράχθηκαν τουλάχιστον από τις 8 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία η κατηγορούσα αρχή κατέθεσε τα αιτήματα για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

This is a dark day for justice. A dark day for humanity.



Taken in bad faith, the outrageous decision at the ICC has turned universal justice into a universal laughing stock. It makes a mockery of the sacrifice of all those who fight for justice – from the Allied victory over… November 21, 2024

Η ηγεσία του Ισραήλ αντέδρασε σφόδρα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου χαρακτήρισε ως «αντισημιτική» την απόφαση, θεωρώντας τον εαυτό του θύμα μιας νέας «δίκης Ντρέιφους». «Η αντισημιτική απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι συγκρίσιμη με τη σημερινή δίκη Ντρέιφους που θα τελειώσει με τον ίδιο τρόπο», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Καταδικασμένος για κατασκοπεία ο Γαλλοεβραίος λοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους καθαιρέθηκε ατιμωτικά από το αξίωμά του και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γαλλία. Αθωώθηκε και αποκαταστάθηκε λίγα χρόνια αργότερα.

«Το Ισραήλ απορρίπτει με απέχθεια τις παράλογες και ψευδείς ενέργειες που στρέφονται εναντίον του από το ΔΠΔ», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν «θα υποκύψει στην πίεση» για την υπεράσπιση των πολιτών του.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ έκανε λόγο για «παράλογη απόφαση, ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ χαρακτήρισε «στίγμα ντροπής» τα εντάλματα του ΔΠΔ, ενώ ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατήγγειλε μία «επιβράβευση της τρομοκρατίας».

The ICC has no credibility and these allegations have been refuted by the U.S. government.



Israel has lawfully defended its people & borders from genocidal terrorists. You can expect a strong response to the antisemitic bias of the ICC & UN come January. https://t.co/jIalwzooeS — Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 21, 2024

Το ΔΠΔ «απώλεσε κάθε νομιμότητα» μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον Γκάλαντ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

«Μια σκοτεινή στιγμή για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», είπε ο Σάαρ με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι το Δικαστήριο εξέδωσε «παράλογες εντολές χωρίς εξουσιοδότηση», κάτι που υποστήριξε και ο Μάικ Γουόλτζ, ο μελλοντικός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου.

Η Χαμάς επικροτεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Από την πλευρά της, η Χαμάς χαιρέτισε την έκδοση των συγκεκριμένων ενταλμάτων. «Καλούμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διευρύνει το εύρος της λογοδοσίας σε όλους τους ηγέτες της εγκληματικής κατοχής», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, δήλωσε ότι η απόφαση του ΔΠΔ πρέπει να γίνει σεβαστή και να εφαρμοστεί, προσθέτοντας ότι οι Παλαιστίνιοι αξίζουν δικαιοσύνη μετά από αυτά που ονόμασε «εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ στη Γάζα.

Hamas has released a Statement of support for the International Criminal Court (ICC) and their Arrest Warrants issued today for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Former-Defense Minister Yoav Gallant, while calling on Countries across the World to adhere and cooperate… pic.twitter.com/yEJOpqMI7s — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2024

Από ευρωπαϊκής πλευράς, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι τα εντάλματα του ΔΠΔ δεν αφορούν την πολιτική και η δικαστική απόφαση πρέπει να γίνει σεβαστή και να εφαρμοστεί.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι η αντίδραση του Παρισιού στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στα εντάλματα που εξέδωσε θα είναι σύμφωνη με το καταστατικό του Δικαστηρίου.

Η Ολλανδία δήλωσε έτοιμη να ενεργήσει σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου, αν χρειαστεί, μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας Κάσπαρ Βέλντκαμπ ως πηγή του.

Σε μια πρώτη αμερικανική αντίδραση ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αναφορικά με την απόφαση του ΔΠΔ: «Το Δικαστήριο είναι ένα επικίνδυνο αστείο. Είναι πλέον καιρός η Γερουσία των ΗΠΑ να δράσει και να επιβάλει κυρώσεις σε αυτό το ανεύθυνο σώμα».