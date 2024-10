Ισραήλ: Αυτοί είναι οι οκτώ στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια μαχών στο Λίβανο

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσε ότι επτά ακόμα στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη (02.10.2024) κατά την διάρκεια συγκρούσεων στο Λίβανο, σε τρεις διαφορετικές εμπλοκές με εχθρικές δυνάμεις, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών Ισραηλινών στρατιωτικών σε οκτώ.

Ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε χαρακτηριστικά ότι από τους επτά στρατιώτες που σκοτώθηκαν, οι πέντε υπηρετούσαν στην μονάδα ειδικών επιχειρήσεων Egoz και οι άλλοι δύο υπηρετούσαν σε μονάδα αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Γκολάν. ενώ πρόσθεσε ότι ακόμα πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Ισραήλ για τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Νωρίτερα ο στρατός ανέφερε ότι ο πρώτος νεκρός αφού ξεκίνησε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον Λίβανο ήταν ένας λοχαγός, ο Εϊτάν Ιτζχάκ Όστερ, 22 ετών.

The IDF announces the death of an officer who was killed during fighting against Hezbollah, the first fatality of Israel’s ground operation in Lebanon.



The soldier is named as Cpt. Eitan Itzhak Oster, 22, a team commander in the Egoz Commando Unit, from Modi’in.



Oster was… pic.twitter.com/CCKf6vL8f0 October 2, 2024

The IDF announces the deaths of seven more soldiers who were killed during fighting in southern Lebanon today.



They are named as:



Cpt. Harel Etinger, 23, a team commander in the Egoz Commando Unit, from Eli.



Cpt. Itai Ariel Giat, 23, of the Yahalom Combat Engineering Unit,… — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 2, 2024

Ενέδρα της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινούς στρατιώτες

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι Ισραηλινοί στρατιώτες εισέδυσαν για λίγο σήμερα σε δύο σημεία στον νότιο Λίβανο. «Δύναμη του ισραηλινού εχθρού διέσχισε την μπλε γραμμή (που χωρίζει τις δύο χώρες) σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων στο έδαφος του Λιβάνου σε δύο τομείς, προτού αποσυρθεί», ανέφερε ο στρατός του Λιβάνου στον λογαριασμό του στο X.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε επίσης στο Χ ότι ισραηλινό τηλεκατευθυνόμενο εναέριο μη επανδρωμένο όχημα (drone) έθεσε στο στόχαστρο μία μονάδα του στον νότιο Λίβανο, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη την ώρα που μονάδα του στρατού «εργαζόταν για να ανοίξει τον δρόμο Μαρζαγιούν-Χασμπάγια» που είχε αποκλειστεί από τους βομβαρδισμούς.

מטוסי קרב, בהכוונת פיקוד הצפון ממשיכים לתקוף בשעות האחרונות מטרות טרור של חיזבאללה בשטח לבנון. בין המטרות שהותקפו, מבנים צבאיים, מחבלים, מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית ותשתיות צבאיות במספר מרחבים בדרום לבנון.



בהמשך להתרעות על חדירת כלי טיס עוין שהופעלו במרחב הגליל המערבי בשעות… pic.twitter.com/xMzVH6BlHI — Israeli Air Force (@IAFsite) October 2, 2024

«Δεν είναι παρά η αρχή της αντιπαράθεσης (…) η αντίσταση στον νότο είναι στο υψηλότερο βαθμό προετοιμασίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμαντ Αφίφι, στη διάρκεια οργανωμένης επίσκεψης των δημοσιογράφων στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η ισραηλινή ΠΑ εξαπέλυσε ένα νέο πλήγμα σήμερα το πρωί στα προάστια αυτά, έπειτα από μια νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών.

⭕️Recap of the IDF’s targeted operations in southern Lebanon:



150+ terrorist infrastructure sites have been destroyed in air strikes, including Hezbollah’s HQ, weapon storage facilities and rocket launchers.



In cooperation with the IAF, our troops have eliminated terrorists and… pic.twitter.com/koNQyEuQJ9 — Israel Defense Forces (@IDF) October 2, 2024

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι πυροδότησε μια βόμβα με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο έδαφος του Λιβάνου, κοντά σε μια μεθοριακή κοινότητα, στα νότια της χώρας.

«Ενώ μια εχθρική ισραηλινή δύναμη επιχειρούσε να παρακάμψει την κοινότητα Γιαρούν», οι μαχητές της Χεζμπολάχ «τους αιφνιδίασαν πυροδοτώντας μια βόμβα» ανέφερε η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι «όλα τα μέλη της δύναμης επλήγησαν».

Η ενέδρες από μαχητές της Χεζμπολάχ ήταν μία από τις βασικές ανησυχίες του ισραηλινού στρατού πριν ξεκινήσει την χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο, καθώς η ένοπλη οργάνωση έχει το πλεονέκτημα του εδάφους, στο οποίο μπορεί να «φυτεύει» βόμβες ώστε να πλήξει τις διερχόμενες ισραηλινές δυνάμεις.