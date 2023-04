Με αμείωτη ένταση συνεχίσονται στο Ισραήλ οι αντιδράσεις για την σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Χθες Σάββατο (29/4/2023) κι ενώ συμπληρώθηκαν τέσσερις μήνες από την έναρξη των κινητοποιήσεων, πάνω από εκατόν εξήντα χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ.

Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης και σε άλλες πόλεις.

Οι επικριτές της κυβέρνησης καταγγέλλουν πως σκοπός της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί η επιρροή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να αυξηθεί η εξουσία της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες ως προς τον διορισμό δικαστικών και το κοινοβούλιο θα μπορεί να ανατρέπει αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία.

#TelAviv pro-democracy protest tonight: "We've only just begun," reads the sign. pic.twitter.com/eHXXRyOUvY