Σοβαρότατη είναι η καταγγελία ενός δημοσιογράφου από το Ισραήλ, του Almog Boker, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι η Παλαιστινιακή Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ στη Γάζα (UNRWA) εμπλέκεται στον πόλεμο στο πλευρό της Χαμάς και μάλιστα ένα μέλος της κρατούσε όμηρο στο σπίτι του!

Η Χαμάς και το Ισραήλ έχουν συμφωνήσει σε νέα επέκταση της συμφωνίας τους για ανταλλαγή ομήρων, κατάπαυση του πυρός και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η οποία λήγει απόψε (29.11.2023) τα μεσάνυχτα, με τις ελπίδες όλων να παραταθεί ξανά.

Η καταγγελία του Ισραηλινού δημοσιογράφου έρχεται να δώσει νέα διάσταση στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και να ενισχύσει τη θέση του Κατάρ, όταν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών για την επέκταση της συμφωνίας που ισχύει μέχρι σήμερα έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς «να βρει ομήρους να ανταλλάξει».

Πιο συγκεκριμένα, ο Almog Boker έγραψε στην ανάρτησή του στο Twitter, επικαλούμενος τις μαρτυρίες ομήρων που επέστρεψαν στο Ισραήλ μετά από 50 ημέρες αιχμαλωσίας, ότι δεν βρέθηκε ποτέ στα τούνελ των ισλαμιστών, αντιθέτως ήταν κλειδωμένος στη σοφίτα ενός εργαζομένου της UNRWA!

Ο όμηρος ανέφερε ότι ο εργαζόμενος της UNRWA ήταν ένας δάσκαλος, πατέρας 10 παιδιών, ο οποίος τον είχε κλειδωμένο στη σοφίτα, του παρείχε ελάχιστο φαγητό και δεν του έδινε καθόλου φάρμακα όταν του τα ζητούσε.

Ένας άλλος όμηρος δήλωσε ότι ήταν αιχμάλωτος ενός γιατρού της Γάζας, ο οποίος παράλληλα εξέταζε και φρόντιζε μικρά παιδιά. «Αυτοί οι πολίτες είναι τρομοκράτες», γράφει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, προσθέτοντας ότι ήταν «παρόντες στο μακελειό της 7ης Οκτωβρίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αιχμαλωσίας αθώων».

"Uninvolved," they say, right? Well, read this story carefully. One of the abductees, held for nearly 50 days in an attic, reveals he was held by a UNRA teacher – a father of ten children. This teacher locked the victim away, barely provided food, and neglected medical needs. But…