Ισραήλ: Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί και 24 τραυματίες από επίθεση ιρακινών drones

Την ζωή τους έχασαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 24 ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση ιρακινών drones σε στρατιωτική βάση στα Υψίπεδα του Γκολάν, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με τους IDF, δύο drones φορτωμένα με εκρηκτικά εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ, το ένα εκ καταρρίφθηκε από την ισραηλινή αεράμυνα και το δεύτερο έπληξε μια στρατιωτική βάση στα βόρεια Υψίπεδα του Γκολάν. Εκτός από τους δύο 19χρονους νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες, άλλοι 24 τραυματίστηκαν στην επίθεση, μεταξύ των οποίων δύο σοβαρά.

Σε άλλη του ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει πάνω από 2.000 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων υποδομών και εξοπλισμών, στο νότιο Λίβανο από την έναρξη της χερσαίας εισβολής στον νότο της γειτονικής χώρας κατά της Χεζμπολάχ.

My heart goes out to these Israeli soldiers’ families pic.twitter.com/v4erPSnpj6