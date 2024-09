Ισραήλ: Έκλεισαν δρόμοι και ακυρώθηκαν πτήσεις από την απεργία για τους 6 νεκρούς ομήρους

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται το Ισραήλ σήμερα Δευτέρα (2.9.24) σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ομήρους και τις οικογένειές τους, ενώ μέσω οργής μετά τον εντοπισμό των σωρών έξι Ισραηλινών που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στόχος της γενικής απεργίας, η οποία προκηρύχθηκε από την Histradut τη συνδικαλιστική οργάνωση στο Ισραήλ και ολοκληρώνεται στις 18:00 το απόγευμα, είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς.

Ακτιβιστές έχουν κλείσει δρόμους στις μεγάλες πόλεις του Ισραήλ ενώ από την απεργία έχουν επηρεαστεί επιχειρήσεις, τράπεζες και σχολεία.

Περίπου 1.000 διαδηλωτές έκλεισαν την κεντρική οδό Begin στο Τελ Αβίβ, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των ομήρων. «Οι αξίες πάνω απ’ όλα» γράφουν οι αφίσες που κρατούσαν οι διαδηλωτές, κατηγορώντας τον Νετανιάχου και την κυβέρνηση ότι ενεργούν κατά του έθνους.

⚡️Settlers protest and block streets in Tel Aviv amid general strike to pressure Netanyahu to a ceasefire deal. pic.twitter.com/TpmSrUfh6q