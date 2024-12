Ισραήλ: «Εξοντώσαμε τον διοικητή αεροπορικών δυνάμεων της Χαμάς» – Ο ρόλος του στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Μπορεί η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει «ρίξει τους τόνους» και την ένταση στις εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ωστόσο οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF) συνεχίζουν ακάθεκτες τις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα, το Ισραήλ έχει εκμεταλλευτεί την χρονική συγκυρία και έχει επικεντρωθεί πλήρως στην εξόντωση των όποιων υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς έχουν παραμείνει ζωντανοί στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (06.12.2024) ότι διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου.

🔴The Head of Hamas’ Aerial Unit in Gaza City and head of Hamas’ Aerial Defense Unit in Gaza, terrorist Nidal Al-Najar, was eliminated in a joint IDF and ISA precise operation.



Al-Najar was one of the masterminds of the aerial infiltration into Israel on October 7th. Throughout… pic.twitter.com/GQbbhlhV6l