Ισραήλ: Ένοπλος πυροβόλησε ισραηλινό λεωφορείο στη Δυτική Όχθη – Τουλάχιστον 8 τραυματίες

Ένας Παλαιστίνιος άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινού λεωφορείου κοντά στον εβραϊκό οικισμό Αριέλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους προτού πέσει νεκρός από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός σήμερα Παρασκευή (29.11.24).

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Magen David Adom δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από σφαίρες, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από σπασμένα τζάμια.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο επιτιθέμενος ήταν ένας 46χρονος άνδρας από την περιοχή. Οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας ήταν μέλος της οργάνωσης.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει οξυνθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πέρυσι τον Οκτώβριο.

