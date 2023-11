Αυτοί είναι οι 14 όμηροι από το Ισραήλ που απελευθέρωσε σήμερα Κυριακή (26.11.2023) η Χαμάς, κατά τη διάρκεια της 3ης ημέρας εφαρμογής της συμφωνίας των δύο πλευρών που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή αιχμαλώτων και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Οι εφημερίδες Haaretz και Times of Israel έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και αυτό του άνδρα με τη ρωσική υπηκοότητα, ο οποίος επέστρεψε στο Ισραήλ από τους ισλαμιστές «ως απάντηση στις επίμονες προσπάθειες του Βλαντιμίρ Πούτιν για εκεχειρία».

Αρχικά, είχε γίνει γνωστό πως ο Ρώσος υπήκοος ήταν μια πρόσθετη απελευθέρωση και δεν θα συμπεριλαμβανόταν στη λίστα με τους ομήρους που απελευθέρωσε σήμερα η Χαμάς.

Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο 25χρονος Roni Krivoi με τη διπλή υπηκοότητα ήταν μέρος του σημερινού γκρουπ.

Ο 25χρονος με τη διπλή υπηκοότητα φτάνει στο Ισραήλ

Οι Ταϊλανδοί υπήκοοι φτάνουν στο Ισραήλ

Μέρος του σημερινού γκρουπ αιχμαλώτων είναι και η 4χρονη Avigail Idan, η οποία έχει ισραηλινή και αμερικανική υπηκοότητα. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τους Ισραηλινούς ομήρους θα απελευθερωθούν και άλλοι Ταϊλανδοί αιχμάλωτοι της Χαμάς.

Αναλυτικά τα ονόματα των ομήρων:

Η 4χρονη Avigail Idan, η οποία έμεινε ορφανή, καθώς οι τρομοκράτες της Χαμάς δολοφόνησαν τους γονείς της ενώ τα μεγαλύτερα αδέρφια της – ανήλικα και αυτά – είναι εν ζωή. Απήχθη από το Kfar Aza.

U.S. Officials have stated that they are expecting for the Release today of Abigail Mor Idan, a American National with Joint-Israeli Citizenship who just turned 4 on Friday and who’s Parents were both Killed during the Hamas Surprise Attack against Southern Israel on October 7th. pic.twitter.com/RfjEwSDCLz