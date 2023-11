Ομαλά φαίνεται ότι προχωράει σήμερα Κυριακή (26.11.2023) η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς τα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης παρέδωσαν 17 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό ώστε να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή με 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η Times of Israel μετέδωσε, επικαλούμενη πληροφορίες των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ότι η Χαμάς παρέδωσε 14 Ισραηλινούς και 3 ομήρους άλλων υπηκοοτήτων στον Ερυθρό Σταυρό ώστε να μεταφερθούν στα ισραηλινά εδάφη και να προχωρήσει και σήμερα η ανταλλαγή με τους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Λίγες ώρες πριν, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε έναν όμηρο με διπλή υπηκοότητα από το Ισραήλ και τη Ρωσία «ως απάντηση στις προσπάθειες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και σε ένδειξη εκτίμησης της ρωσικής θέσης για την υποστήριξη του παλαιστινιακού αγώνα».

Σημειώνεται ότι ο όμηρος με τη διπλή υπηκοότητα δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ονομάτων που παραδόθηκε από τη Χαμάς στο Ισραήλ σήμερα, κατά τη διάρκεια της 3ης ημέρας εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που προβλέπει κατάπαυση πυρός, ανταλλαγή ομήρων και είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη Haaretz, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι παρέδωσε 18 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό, οι 14 εκ των οποίων Ισραηλινοί και οι άλλοι 4 Ταϊλανδοί. Οι ισλαμιστές συμπεριλαμβάνουν και τον Ρώσο υπήκοο στη λίστα με τους ομήρους που απελευθέρωσαν σήμερα.

Μέχρι να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους από το Ισραήλ και να δοθούν στη δημοσιότητα, ο αριθμός των ομήρων που παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό δεν θα είναι σαφής.

Παράλληλα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε σήμερα σε αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα ότι ενδέχεται ένας Αμερικανός υπήκοος να συγκαταλέγεται στους ομήρους που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι Αμερικανοί θα απελευθερωθούν σήμερα. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός θα αφεθεί ελεύθερος σήμερα. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ποιος/α θα είναι ή ότι σίγουρα αυτό θα συμβεί γιατί μέχρι να δούμε έναν Αμερικανό να βγαίνει από τη Γάζα με ασφάλεια και να φτάνει στα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν θα έχουμε πλήρη επιβεβαίωση», τόνισε.

Το CNN μετέδωσε νωρίτερα ότι «για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ένας Αμερικανός υπήκοος αναμένεται να είναι μεταξύ των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν» σήμερα.

Πολλοί από τους Ισραηλινούς ομήρους έχουν διπλή υπηκοότητα. Μια όμηρος με αμερικανική και ισραηλινή υπηκοότητα είναι η 4χρονη Avigail Idan, η οποία βρίσκεται πιθανότατα στο σημερινό γκρουπ των αιχμαλώτων που θα απελευθερωθούν σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες – που κυκλοφορούν στα social media και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές – οι γονείς της 4χρονης δολοφονήθηκαν μπροστά στα μάτια της από τους τρομοκράτες της Χαμάς, ωστόσο τα αδέρφια της – ανήλικα και αυτά – είναι εν ζωή.

U.S. Officials have stated that they are expecting for the Release today of Abigail Mor Idan, a American National with Joint-Israeli Citizenship who just turned 4 on Friday and who’s Parents were both Killed during the Hamas Surprise Attack against Southern Israel on October 7th. pic.twitter.com/RfjEwSDCLz