Τα ονόματα των 11 ομήρων από το Ισραήλ που απελευθέρωσε σήμερα (27.11.2023) η Χαμάς επιβεβαιώθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν και οι πληροφορίες από την Αίγυπτο, ότι αφέθηκαν ελεύθερες 2 μητέρες και 9 παιδιά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, πρόκειται για μέλη οικογενειών που απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ του Ισραήλ, όταν η Χαμάς επιτέθηκε σε αυτό στις 7 Οκτωβρίου και τους πήρε στη Γάζα ως ομήρους. Μετά από 52 ημέρες, επιστρέφουν σπίτι τους.

🇵🇸🇮🇱 – Preliminary footage show the handover of 11 Israeli hostages to the Red Cross in Gaza. Official footage by Hamas will follow later tonight. pic.twitter.com/Vthgiwpnh7

Από την οικογένεια Cunio απελευθερώθηκαν:

Από την οικογένεια Engel απελευθερώθηκαν:

Από την οικογένεια Calderon απελευθερώθηκαν:

Από την οικογένεια Yaakov απελευθερώθηκαν:

Από την οικογένεια Yahalomi απελευθερώθηκαν:

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, οι Ισραηλινοί που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Γάζα έχουν διπλή υπηκοότητα. Οι 3 όμηροι έχουν τη γαλλική, οι 2 τη γερμανική και οι 6 την αργεντίνικη.

Those released from Israeli prisons include 30 minors and 3 women, while the Israelis released from Gaza include 3 French citizens, 2 German citizens, and 6 Argentinian citizens, were handed over to the ICRC.