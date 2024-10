Ισραήλ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά στο Τελ Αβίβ – Δεκάδες τραυματίες

Πανικός επικράτησε το πρωί της Κυριακής (27.10.2024) στο Ισραήλ, όταν ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για δεκάδες τραυματίες. Το φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου γεμάτη με πολίτες στην περιοχή Glilot, βόρεια του Ισραήλ.

«Στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενημερωθήκαμε (…) ότι ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Αχαρόν Γιαρίβ στην Ραμάτ Χασαρόν. Οι υπηρεσίες του κέντρου άμεσης βοήθειας παρέχουν αυτή τη στιγμή φροντίδα σε δεκάδες θύματα επιτόπου», επεσήμανε η Magen David Adom, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον τέσσερα από τα θύματα φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σημειώνεται πως η περιοχή Glilot βρίσκεται κοντά στην Herzliya που φιλοξενεί το αρχηγείο της Μοσάντ μαζί με πολλές μονάδες πληροφοριών των IDF, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας πληροφοριών υψηλού προφίλ, Unit 8200.

«Αυτή τη στιγμή ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

