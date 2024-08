Ισραήλ: Φόβοι για αντίποινα του Ιράν μέσα στο επόμενο 48ωρο: Χάος στο αεροδρόμιο της Βηρυττού – Μαζική φυγή και ακυρώσεις πτήσεων

Καζάνι που βράζει είναι για ακόμη μια φορά η Μέση Ανατολή, καθώς όπως αναφέρει το Axios, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόνι Μπλίνκεν εκτίμησε ότι Ιράν και Χεζμπολάχ θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ισραήλ μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, ο Μπλίνκεν συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με στους συναδέλφους του των G7 προκειμένου να συντονιστεί με τους στενούς συμμάχους των ΗΠΑ και να προσπαθήσει να δημιουργήσει διπλωματική πίεση της τελευταίας στιγμής στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ για να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα αντίποινά τους.

Τόνισε ότι ο περιορισμός του αντίκτυπου των χτυπημάτων τους είναι η καλύτερη ευκαιρία να αποτραπεί ένας ολοκληρωτικός πόλεμος.

Νωρίτερα σήμερα (05.08.2024), έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει ο ισραηλινός στρατός στο βόρειο Ισραήλ για πιθανή επίθεση με drone προερχόμενα από το Λίβανο. Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός οι στόχοι αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, όμως μία ρουκέτα έπεσε στο κιμπούτς Ayelet HaShahar στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά ένας αξιωματικός του Ισραηλινού Στρατού και ένας στρατιώτης.

Στην ίδια τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση όσων ειπώθηκαν, ο Μπλίνκεν πρόσθεσε ότι παραμένει άγνωστο πώς θα χτυπήσουν Ιράν και Χεζμπολάχ.

Το Ιράν και η λιβανέζικη σύμμαχός του Χεζμπολάχ έχουν ορκιστεί να απαντήσουν στις δολοφονίες από το Ισραήλ του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη και του στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στους ομολόγους του ότι οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες να σπάσουν τον κύκλο της κλιμάκωσης προσπαθώντας να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ και στη συνέχεια να συγκρατήσουν την ισραηλινή απάντηση.

Ο Μπλίνκεν ζήτησε από τους άλλους υπουργούς Εξωτερικών να ασκήσουν διπλωματική πίεση στο Ιράν, τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ για να διατηρήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση.

Μια πηγή που συμμετείχε στην κλήση είπε ότι ο Μπλίνκεν ακούστηκε απογοητευμένος όταν ενημέρωσε τους υπουργούς για τις πρόσφατες συνομιλίες με το Ισραήλ σχετικά με τη συμφωνία για την ομηρία στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συγκαλέσει τη Δευτέρα την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων για να συζητήσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Θα μιλήσει επίσης με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, προσθέτει ο Λευκός Οίκος.

Ταυτόχρο, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επαναβεβαίωσε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, την «ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ» στην «ασφάλεια του Ισραήλ» και στην υπεράσπισή του σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

BREAKING: Israeli officials say Iran attack on Israel is Imminent, Bloomberg reports.



“Israeli officials said any assaults, expected imminently, were likely to be simultaneous and could come from Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen and Iran itself.” pic.twitter.com/QEqenjmB1d