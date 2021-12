Μια αχτίδα αισιοδοξίας έρχεται από το Ισραήλ, την ώρα που η μετάλλαξη «Όμικρον» έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού, είτε με δύο δόσεις και εφόσον δεν έχουν περάσει 6 μήνες από την επαναληπτική, είτε με την αναμνηστική δόση, υπάρχουν ενδείξεις ότι προστατεύονται και από το νέο στέλεχος του ιού.

Την παραπάνω δήλωση έκανε, σύμφωνα με την Jerusalem Post, o Ισραηλινός υπουργός Υγείας, μετά τον εντοπισμό άλλων δύο κρουσμάτων της μετάλλαξης «Όμικρον» του κορονοϊού. Τόνισε δε ότι «το εμβόλιο είναι ζωτικής σημασίας αυτή τη στιγμή. Όποιος εκτίθεται στη μετάλλαξη χωρίς να έχει κάνει το εμβόλιο θα θέτει τον εαυτό του σε περιττό κίνδυνο».

«Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της Όμικρον, αλλά υπάρχει ήδη αισιοδοξία και οι αρχικές ενδείξεις ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις και δεν έχει περάσει το χρονικό διάστημα εξασθένησης του εμβολίου ή έχουν λάβει την αναμνηστική δόση θα προστατεύονται και από αυτή την μετάλλαξη του ιού», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Νίτσαν Χόροβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Τρίτης, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι ελαφρώς λιγότερο αποτελεσματικό στην πρόληψη της μόλυνσης από την Όμικρον σε σύγκριση με τη Δέλτα -90% έναντι 95%- ενώ είναι εξίσου αποτελεσματικό -περίπου 93%- στην πρόληψη σοβαρής νόσησης τουλάχιστον για όσους εμβολιάστηκαν με την αναμνηστική δόση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, η ικανότητα της μετάλλαξης Όμικρον να μολύνει είναι περίπου 1,3 φορές μεγαλύτερη από της Δέλτα. Επίσης, οι ανεμβολίαστοι έχουν 2,4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα νόσησης.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι το υπουργείο δεν έχει ακόμη στην κατοχή του τα στοιχεία που δημοσίευσε το Channel 12. Η επικεφαλής των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Dr. Sharon Alroy-Preis δήλωσε ότι τα πρώτα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της Όμικρον αναμένεται να κοινοποιηθούν στο Ισραήλ από τη Νότια Αφρική την Τρίτη.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι η πολύ γρήγορη εξάπλωση αυτής της παραλλαγής στη Νότια Αφρική», δήλωσε η Alroy-Preis στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Κνεσέτ, περιγράφοντας πώς τα καθημερινά κρούσματα εκεί αυξήθηκαν από 200 κρούσματα σε 2.000 κρούσματα μέσα σε 10 ημέρες.

«Από ό,τι μαθαίνουμε, όσοι εμβολιάστηκαν δεν έχουν έντονα συμπτώματα, πρόκειται για μια ήπια ασθένεια, αλλά προς το παρόν πρόκειται για προκαταρκτικές πληροφορίες», σημείωσε.

