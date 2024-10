Ισραήλ: Η στιγμή που εκατοντάδες πύραυλοι του Ιράν χτυπούν το Τελ Αβίβ

Συναγερμός σήμανε σε όλο το Ισραήλ μετά από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Τελ Αβίβ, με τους πολίτες να σπεύδουν στα καταφύγια μετά από ενημέρωση του στρατού.

Απόκοσμες είναι οι εικόνες από την πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ το απόγευμα της Τρίτης (01/10/2024) με τις σειρήνες να ηχούν σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο IDF. Σύμφωνα με πληροφορίες τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι Αρχές έδωσαν οδηγίες στον κόσμο να ακολουθούνται πιστά τα πρωτόκολλα. «Ζητείται από τους πολίτες να υπακούσουν στις οδηγίες της και όταν ηχήσει συναγερμός, πρέπει να εισέλθετε στην προστατευόμενη περιοχή και να περιμένετε εκεί μέχρι περαιτέρω οδηγίες», ανέφερε ο IDF.

Η επίθεση σημειώθηκε στην Ισραηλινή πρωτεύουσα, ωστόσο οι σειρήνες ήχησαν και σε άλλες πόλεις, όπως η Ιερουσαλήμ. Η εντολή για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ δόθηκε από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως δήλωσαν υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters.

Crazy Footage appearing to show the Impact of an Iranian Ballistic Missile tonight in the Tel Aviv Area of Central Israel. pic.twitter.com/je8kmrmaRR — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

#BREAKING



Scenes documenting the destruction of the Nevatim military airport in the Negev after it was hit by Iranian hypersonic missiles. #Iran #Israel #Tel_Aviv pic.twitter.com/NGsqMpVNyc — ❀ N ✿ (@8zal) October 1, 2024

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Iranian ballistic missiles hitting targets in Tel aviv Israel pic.twitter.com/VyJVsa4XHi — Trending Times (@AmirBiggie) October 1, 2024

Η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη για οποιαδήποτε αντίποινα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Παράλληλα, η διπλωματική αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ χαρακτήρισε «νόμιμη, λογική και θεμιτή απάντηση στις τρομοκρατικές ενέργειες» την εκτόξευση των πυραύλων.

Σχεδόν μία ώρα μετά την επίθεση ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε μήνυμα, με το οποίο ενημέρωσε τους πολίτες ότι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια, στα οποία τους είχε κατευθύνει κατά την έναρξη της ιρανικής επίθεσης.

One of the impacts on Tel Aviv pic.twitter.com/dO1rnISg5f — The Resistance (@TopGResistance) October 1, 2024

«Αυτή η ιρανική επίθεση είναι σοβαρή και θα έχει συνέπειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, λέγοντας ότι δόθηκε άδεια στους Ισραηλινούς να βγουν από τα καταφύγια και από ασφαλείς τοποθεσίες κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρέμεινε σε ασφαλή τοποθεσία μετά την έναρξη της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ασφαλή τοποθεσία μετά τη δολοφονία του ηγέτη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, από ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού.

Με πυροβολισμούς στον αέρα «γιόρτασαν» στα νότια προάστια της Βηρυτού την εκτόξευση πυραύλων, σε αντίποινα για τις δολοφονίες των ηγετών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.