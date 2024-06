Ισραήλ: Η στιγμή που Ισραηλινοί αστυνομικοί απελευθερώνουν τρεις ομήρους από τη Χαμάς

Στη δημοσιότητα έδωσε το Ισραήλ βίντεο από την απελευθέρωση τριών ομήρων. Πρόκειται για τρεις από τους τέσσερις ομήρους, που απελευθερώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες έπειτα από μήνες αιχμαλωσίας από δυνάμεις της Χαμάς στη Γάζα.

Στο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής μονάδας Yamam του Ισραήλ να μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι στη Γάζα αψηφώντας πυρά και εκρήξεις και να βρίσκουν τους τρεις ομήρους.

Τα πλάνα καταγράφηκαν από κάμερες στις στολές των Ισραηλινών κομάντο το περασμένο Σάββατο, και δείχνουν αρχικά τους Ισραηλινούς να περνούν ανάμεσα από δέντρα, καθώς πλησιάζουν σε ένα από τα κτίρια όπου κρατούνταν οι όμηροι της Χαμάς Almog Meir Jan, 21 ετών, Andri Kozlov, 27 ετών, και Shlomi Ziv, 41 ετών.

Οι Ισραηλινοί ανατινάζουν μια πόρτα για να εισέλθουν στο εσωτερικό του πρώτου σπιτιού. Κραυγές και εκρήξεις ακούγονται γύρω από το κτίριο, για το οποίο το Ισραήλ δήλωσε αργότερα ότι ανήκε στον δημοσιογράφο Abdallah Aljamal, ο οποίος φέρεται να κρατούσε τους τρεις ομήρους μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του.

Έντρομοι οι όμηροι αντικρίζουν τους Ισραηλινούς και πέφτουν στο πάτωμα σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

This is the moment the elite Yamam unit rescued former hostages Shlomi Ziv, Almog Meir Jan and Andrey Kozlov from captivity in Gaza.



Real life superheroes. pic.twitter.com/1fMGPu3xpz