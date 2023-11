Η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς έχει προσφέρει συγκινητικές στιγμές, όπως αυτή που εκτυλίχθηκε στο νοσοκομείο Schneider στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα ράγισαν καρδιές όταν τα τρία αδέρφια Μπροντούτς που ήταν όμηροι και αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς το βράδυ της Κυριακής είδαν ξανά τον σκύλο τους μετά από 50 ημέρες όταν επέστρεψαν στο Ισραήλ.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου έχει αποθανατιστεί διακρίνονται ο 4χρονος Όρια, η 8χρονη Γιουβάλ και ο 10χρονος Όφρι να βλέπουν τον Ρόντνεϊ, όπως είναι το όνομα του σκύλου, και αυτός να πέφτει στην αγκαλιά τους.

Η χαρά τους δεν περιγράφεται με λόγια όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

This is what Schneider children hospital @ClalitHealth do for the Brodetz’s 3 kids who released from Hamas

They missed Rodney their dog so he is with them in the special area

Hamas were killing dogs on the #October7massacre

Rodney survived . Credit Schneider hospital pic.twitter.com/q8dnD5yJiG