Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους προς τη Χάιφα – Τραυματίστηκε ελαφρά μια γυναίκα, ζημιές σε κτήρια

Σειρήνες ήχησαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (8.10.2024) στη Χάιφα του Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους προς την πόλη.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, περίπου 85 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από θέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου προς τη Χάιφα. Κτήρια υπέστησαν ζημιές, ενώ μια 70χρονη γυναίκα – σύμφωνα με τους Times of Israel – τραυματίστηκε ελαφριά από θραύσματα.

Ο στρατός αναφέρει ότι έγιναν απόπειρες αναχαίτισης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσες ρουκέτες καταρρίφθηκαν, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα άλλοι περίπου 20 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την πόλη.

Footage from the site of a rocket impact in the Haifa area in the earlier Hezbollah barrage. pic.twitter.com/Le6PHqKs14

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στον νοτιοδυτικό Λίβανο, επεκτείνοντας την εισβολή του σε νέα ζώνη ακριβώς έναν χρόνο από τότε που άρχισαν οι ανταλλαγές πυρών με την ένοπλη πτέρυγα του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου Χεζμπολάχ και εν μέσω εκκλήσεων από τον ΟΗΕ για διπλωματική λύση.

Οι περιφερειακές εντάσεις που πυροδοτήθηκαν πριν από έναν χρόνο από τη φονική και πρωτοφανή επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ έχουν οδηγήσει σε μια σειρά ισραηλινών επιχειρήσεων από ξηράς και αέρος πάνω από τον Λίβανο και άμεσες επιθέσεις του Ιράν σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, μια εβδομάδα μετά το μπαράζ πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε αυτό, φέρνοντας τη Μέση Ανατολή στα άκρα.

Οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας το Ισραήλ κατά οποιωνδήποτε επιθέσεων εναντίον της χώρας του.

Ο Αραγτσί θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή από σήμερα για να συζητήσει τα περιφερειακά ζητήματα και να καταβάλει προσπάθειες για να σταματήσουν τα «εγκλήματα» του Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τα κράτη του Κόλπου προσπάθησαν να καθησυχάσουν το Ιράν όσον αφορά την ουδετερότητά τους στην σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ, δήλωσαν πηγές στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Στον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός αύξησε σήμερα την πίεση στην υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, ανακοινώνοντας ότι διεξάγει «περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιχειρήσεις» στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή τέτοιου είδους επιχειρήσεων στο νοτιοανατολικό μεθοριακό τμήμα της.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού στη διάρκεια της νύχτας και ανακοίνωσε ότι σκότωσε υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ, τον υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό και την επιμελητεία της οργάνωσης.

Αν επιβεβαιωθεί, ο θάνατος του Σουχάιλ Χουσέιν Χουσέινι θα είναι ο πιο πρόσφατος σε μια σειρά δολοφονιών από το Ισραήλ ηγετών και διοικητών της Χεζμπολάχ και της συμμαχικής της Χαμάς, η οποία πολεμάει το Ισραήλ για έναν χρόνο τώρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Καταφέροντας το μεγαλύτερο πλήγμα στην Χεζμπολάχ εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χασάν Νασράλα σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε στα νότια προάστια της Βηρυτού στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ για τον Λίβανο και ο επικεφαλής της ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα δήλωσαν σήμερα ότι οι επανειλημμένες εκκλήσεις τους για αυτοσυγκράτηση «δεν έχουν εισακουσθεί» τον χρόνο αυτόν από τότε που ξέσπασαν οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ.

«Σήμερα, έναν χρόνο μετά, οι σχεδόν καθημερινές ανταλλαγές πυρών έχουν κλιμακωθεί σε μια ατελείωτη στρατιωτική εκστρατεία, ο ανθρωπιστικός αντίκτυπος της οποίας δεν είναι παρά καταστροφικός», τονίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις αύξησαν τους φόβους ότι οι ΗΠΑ, ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ, και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συρθούν σε μια πλήρους κλίμακας σύγκρουση στην πετρελαιοπαραγωγική περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η ένταση ανάμεσα στους άσπονδους εχθρούς, το Ιράν και το Ισραήλ, είναι μεγάλη έπειτα από χρόνια σκιώδους πολέμου και δολοφονιών που μετατράπηκαν σε απευθείας αντιπαραθέσεις, οι οποίες έχουν φέρει όλη την περιοχή στα άκρα.

Το Ισραήλ εξετάζει επιλογές για να απαντήσει στην επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του με βαλλιστικούς πυραύλους την περασμένη εβδομάδα, η οποία έγινε σε απάντηση στην ισραηλινή στρατιωτική δράση στον Λίβανο και στους φόνους του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σε πλήγμα στην Τεχεράνη, για το οποίο η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους θα μπορούσαν να πληγούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάτι το οποίο θα συνιστούσε σοβαρή κλιμάκωση και θα οδηγούσε σε άνοδο τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Due to the intensity of the IDF’s attacks in the last wave in southern Lebanon, a vehicle in the village of Barja a-Shamali in the Tsur district flew onto the roof of a building. pic.twitter.com/haiYk5Bybm